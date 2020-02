“Pluma es una fiesta muy trash, no es ni de postureo ni de criticar a otras”

Este sábado 8 de febrero se celebra en La (3) de Apolo, el tercer aniversario de la fiesta Pluma, inspirada en las londinenses fiestas Sink the Pink. Con referencias como el Nueva York de finales de los 80, las “balls” documentadas en ‘Paris Is Burning’ o últimamente RuPaul, la fiesta creada por “La Madre” Joan Oh, ha ido creciendo hasta en esta ocasión dar un nuevo salto dentro de la ciudad.

Esta vez habrá un concurso para encontrar a la Reina o Rey que será la cara de Pluma durante un año y que tendrá la oportunidad de unirse a “la familia” y actuar en el escenario del festival internacional Mighty Hoopla en Londres este mes de junio. Las entradas para el evento de este sábado en Barcelona, que empieza a las 19.00, valen 6 euros con consumición. Juan Castillo, mánager de la fiesta y DJ BigBalls, nos responde unas preguntas sobre la fiebre Drag Contest.

¿Qué diferencia a House of Pluma de otras fiestas similares?

Fue la primera fiesta de este tipo cuando en Barcelona aún no existían estas fiestas. Jonathan “Joan Oh” llegaba de Londres, inspirado por las fiestas Sink the Pink, y vio a principios de 2017 que a Barcelona le faltaba algo similar, no había otra fiesta drag queen entre el underground y el mainstream. La montó en Raval, en Casa de la Pradera. Dado el éxito de la fiesta, porque era algo pequeñito pero mucha gente empezaba a venir de otros lugares de Cataluña e incluso de España, empezó a crecer, a crecer y a crecer. Debido al éxito de RuPaul, empezaron a salir otras fiestas y ahora hay muchísimas cosas similares. Es una fiesta muy trash, no es ni de postureo ni de criticar a otras, queremos que haya un ambiente familiar, que todas las drag queens se apoyen, que no sea tóxico, que sea un espacio acogedor y creativo, y que disfruten.

¿Podéis avanzar quién será jurado en esta ocasión, quién viene desde Londres?

Son 3 personas: Cota, una bioqueen, una chica que también hace drag queen, porque en nuestra fiesta siempre hemos estado abiertos a personas de cualquier género, edad… nunca ha habido discriminación. Nos conoce y sabe qué ganador encajaría para el futuro en Pluma y decidimos que fuera ella. El segundo es un juez que se llama Rubén de Drag Is Burning, un proyecto que hace una compilación de toda la movida de Barcelona de los últimos años. Él encontró inspiración a través de Pluma y emprendió un proyecto que ha tomado su propio camino, tiene podcasts, hace intervenciones en radio… Sabe resaltar a cada reina y darle su ataque artístico. Hace exposiciones en la ciudad. Y finalmente viene Glyn Fussell, que es el director de la macrofiesta Sink the Pink de Londres. Es un proyecto que ha crecido mucho y ahora están de gira con Melanie C de las Spice Girls. Es amigo y qué mejor que nuestra fiesta madre para darnos su punto de vista para decirnos quién debería ser la ganadora de la noche.

“Hemos visto a drag queens fregando el suelo con sus pelucas; gente con fuegos artificiales que salían de su culo”

¿Qué es lo más divertido que os ha pasado durante estos 3 años?

La fiesta siempre ha sido muy trash, hemos visto a drag queens fregando el suelo con sus pelucas; gente con fuegos artificiales que salían de su culo… es trash y se debe mucho al momento. Una vez actuamos en la Fiesta Mayor de Gracia, en un apartado que tienen anti-homofobia. Hicimos una fiesta a lo grande y con la emoción se cayó el equipo de sonido al suelo y en el momento de auge dijimos por el micrófono de broma que había sido culpa de Ada Colau, y resulta que estaba allí viéndonos. Fue embarazoso porque tuvimos que bajar a saludarla, pero fue bastante divertido. La hemos liado en Canarias, en Londres, en el festival Mighty Hoopla… Es una fiesta desenfrenada y hay muchísimos momentos divertidos.

¿A qué creéis que se debe la moda Drag Race?

La moda de las Drag Race a nivel de Barcelona al menos se estaba enfocando al típico hombre musculoso, Matinée, Circuit, casi todo era rollo Circuit. No discriminamos ese tipo de fiesta, porque tiene que haber mercado para todo, pero se estaba volviendo demasiado gris, demasiado monocolor, como que todos teníamos que ser iguales. Y los que no tenemos cuerpos musculosos, las chicas lesbianas, los chicos más afeminados… estábamos quedando un poco apartados. A raíz de este programa, había mucha gente que quería expresar que se puede ser afeminado, colorido, se puede tener presupuesto, no hace falta que tenga que ser todo como clandestino, con la típica drag queen que cobra 4 duros… Todo esto dio oxígeno a mucha gente que quería dedicarse a esto de manera profesional, poner toda la carne en el asador y a la vez reivindicar algo. No solo a nivel profesional, sino reivindicar que se puede ser diferente. RuPaul ha abierto mucho el camino, más que nada porque tenía un gran presupuesto. Mucha gente usa plataformas como puede ser Pluma o Futuroa para poder expresarse.

“RuPaul ha puesto el hecho de ser drag queen en el mainstream haciendo a nuestra comunidad accesible”

¿Alguna opinión destacada sobre la historia del programa de RuPaul o concursante favorita de todos los tiempos?

Lo importante de RuPaul es que ha puesto el hecho de ser drag queen en el mainstream haciendo a nuestra comunidad accesible. Qe la gente se pueda identificar en un espectro mayor de audiencia, que pueda ayudar a construir la aceptación y entender a otras personas de manera global. Reinas favoritas tenemos muchas: Sharon Needles, BenDeLaCreme, Alyssa Edwards, Shangela, Monique Heart, Baga Chipz…