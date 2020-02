Era un gran día para el gran regreso de Lady Gaga… pero no

Hace un par de semanas se filtraba lo que parecía que iba a ser el single de Lady Gaga, ‘Stupid Love’. Algunos usuarios desconfiaban de que una canción que sonaba tanto a ‘Born this Way’ y sobre todo a ‘ARTPOP’ pudiera ser de la Gaga de 2020. Otros entendían que esa era la gracia, pues un regreso a su sonido era lo más deseado por los “little monsters”. Lo que se daba por hecho es que Lady Gaga movería ficha el 7 de febrero, tras las informaciones publicadas por una radio griega y otra francesa, pero ha llegado el 7 de febrero y se continúa esperando no solo el sencillo de la artista sino noticia alguna, confirmación o desmentido, de que el regreso de Gaga tras el pelotazo de ‘Shallow’ -con 1.000 millones de reproducciones en Spotify- y en general toda la banda sonora de ’A Star Is Born’, es inminente.

Hay quien cree que el tema no sale porque se quiere lanzar junto a su videoclip y este no está terminado. Según un “insider” en un foro (LOL), el lanzamiento de la canción no se ha adelantado porque este plan de márketing estaba muy bien atado y no se querían precipitar los acontecimientos por una filtración que no ha trascendido al público generalista. Pero lo más extraño de todo es lo buen día que era este 7 de febrero para un single de Lady Gaga. ¿Por qué no se ha aprovechado?

Sin apenas competencia internacional en cuanto a lanzamiento de discos (por supuesto salen cosas pero no hay un macrolanzamiento como los de Justin Bieber y Tame Impala la semana que viene), la canción tenía el camino allanado para destacar hoy en todas las playlists internacionales. “New Music Friday” abre con un segundo-tercer single de Justin Bieber ya dañado por la falta de impacto de los adelantos anteriores; en Reino Unido la playlist de Spotify abre con lo nuevo de Anne-Marie, y lo único que encontramos “trending” en Youtube son los vídeos de Lil Nas X, Nicki Minaj (un audio de un tema suelto) o Anuel AA. Era un gran día para un “comeback” enorme de algún artista de pop que quisiera presentar su álbum nuevo, pero una vez más, habrá que seguir esperando.

A la espera de averiguar si ‘Stupid Love’ es el nuevo gran single de Gaga, forma parte de un álbum o nada de eso, un foro de la artista abrirá esta noche “con enormes noticias” sobre su “sexto disco”. Es aquí.