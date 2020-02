Rolling Blackouts C.F. presentan la vibrante ‘Cars In Space’, parte de la nueva música que presentarán en España

Después de publicar su notable debut ‘Hope Downs‘ en 2018, los australianos Rolling Blackouts Coastal Fever vivieron el pasado año tocando intensamente por todo el mundo y, también, grabando nueva música. Ya dieron un adelanto en abril del año pasado con el doble single ‘In The Capital‘/’Read My Mind‘, pero ahora definitivamente anticipan –aunque aun no se anuncia– su segundo álbum de estudio con ‘Cars In Space’.

Una canción vibrante en la que su habitual energía se mezcla con una singular estructura en la que tanto las melodías como las guitarras se enzarzan en una mutación constante, prolongando su intensidad hasta casi los cinco minutos. Algo así como si Real Estate se pusieran en plan The War On Drugs, simplificando un poco. Una mezcla muy dinámica que evoca viajes en coche, y no solo virtualmente, sino también en su letra. “En mi imaginación esta canción se produce dentro de un coche. Representa el remolino de palabras y pensamientos que se producen antes de la separación de una pareja”, asegura uno de sus guitarristas y cantantes Frank Keaney.

Y esa fijación automovilística también se traslada a su vídeo oficial –co-dirigido por Nick Mckk y, curiosamente, la cantautora Julia Jacklin–, aunque no muestre exactamente un viaje. Al menos en el sentido físico, porque lo que vemos es a los miembros del grupo subidos en un coche estático (salvo por los meneos que producen los bailes del grupo) en el que, eso sí, están los protagonistas de esa historia de desamor”.

‘Cars In Space’, junto con otras nuevas canciones que esperamos muy pronto, formará seguro parte del repertorio que Rolling Blackouts C.F. presentarán en las dos fechas anunciadas en España esta primavera: la primera será en Madrid, dentro del cartel del festival Tomavistas; la segunda, en el vasto cartel de Primavera Sound 2020.