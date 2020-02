Taylor Swift con Clairo, el altercado de slowthai, el discurso de Courtney Love… Lo que pasó en los NME Awards 2020

Una nueva edición de los NME Awards tuvo lugar anoche en Londres con la presencia de numerosas estrellas: Robyn recogió el premio a Compositora de la década, Courtney Love el de Icono, y también se llevaron “peinetas” Taylor Swift (presente, recogió el premio de parte de Robyn con una copita de vino en la otra mano), The 1975 (ojito al peinado punk de Matt Healy), Foals, The Cure, FKA Twigs, Clairo, Little Simz y algunas revelaciones británicas del momento como Easy Life o Beabadoobee.

Por su parte, Lana Del Rey ganó el galardón que le fue negado en los Grammy, el de “Mejor álbum del mundo” (equivalente a Mejor álbum a secas, imaginamos) por ‘Norman Fucking Rockwell!‘. Lo agradeció así en Twitter: “Gracias al Premio por Mejor álbum del mundo. NME, vosotros fuisteis la primera revista británica en contactar conmigo y no puedo estar más agradecida por vuestro constante apoyo”. Desgraciadamente, Lizzy no hizo acto de presencia en Londres esta vez. El listado completo de ganadores puede consultarse aquí.

La gala no estuvo exenta de noticias. Al margen de las buenas actuaciones de FKA twigs con ‘cellophane’ o Mura Masa y slowthai con ‘Deal wiv it’ (la de The 1975 por alguna razón aún no ha sido subida a Youtube), precisamente el autor de ‘Nothing Great About Britain‘ protagonizó el altercado de la noche. El británico fue invitado a irse de la ceremonia después de pelearse con una persona del público que le acusaba de “misógino” por su interacción desde el escenario con la cómica Katheryne Ryan. Esta confirmaba después en Twitter que slowthai no le había “incomodado” y de hecho, en el vídeo del momento, se la puede ver intentando apaciguar la situación. Es imposible: después de recriminar slowthai a esta persona haber “arruinado” su discurso de agradecimiento (ganó el premio a Mejor colaboración por ‘Deal wiv it’), el artista salta desde el escenario a la pista para encararse con ella, teniendo que ser bloqueado por la seguridad.

Más relajada estuvo Courtney Love agradeciendo el premio Icono. Y no fue para menos: en su discurso reveló que se encuentra 18 meses sobria. Y recordó una anécdota personal con la publicación británica: la primera vez que tuvo una “New Musical Express” entre manos fue allá por 1981, cuando perdió la virginidad con ‘Isolation’ de Joy Division sonando de fondo. Os dejamos también con los “breves encuentros” de Taylor con Clairo o el de FKA twigs, Christine and the Queenes, Robyn y Charli XCX.