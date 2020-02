Khalid anuncia concierto en una sala de Barcelona el próximo julio: ¿una ocasión única?

Gracias a sus álbumes ‘American Teen‘ y ‘Free Spirit‘ –presididos por hits como ‘Young, Dumb & Broke’, ‘Location’ o ‘Talk’– y colaboraciones con Billie Eilish, Ed Sheeran, Shawn Mendes o Halsey, Khalid goza de un estatus de estrella del pop en Estados Unidos. Quizá por eso se antoja como una oportunidad única –parece probable que vuelva a actuar en un recinto así– el anuncio de su actuación en la Sala Razzmatazz de Barcelona el próximo mes de julio, coincidiendo con su presencia en el festival Mad Cool 2020. [Foto: ro.lexx.]

Será el día 14 de julio, por tanto, y las entradas se pondrán a la venta este próximo viernes, 21 de febrero, a través de Wegow. Si bien no se conoce aún el precio de las entradas, parece bastante probable que, dado su estatus de popularidad en el mundo anglosajón y la cantidad de turistas que pueblan la Ciudad Condal en verano, se agoten rápidamente. No será, en todo caso, su primer concierto allí: recordemos que fue telonero de Lorde en Sant Jordi Club, en la gira de presentación de ‘Melodrama’.

Aunque no lo pareciera al principio, ‘Free Spirit’ fue un considerable éxito de ventas –y como tal, logró tres premios en los American Music Awards 2020–. En buena medida fue gracias al citado ‘Talk‘, single producido por Disclosure, y nada casualmente el tandem se ha vuelto a reunir para un nuevo single que han presentado hace pocos días, ‘Know Your Worth’. Un tema publicado pocas semanas después de haber lanzado ‘Eleven‘ y ‘Up All Night‘, otras dos nuevas canciones que, o mucho nos equivocamos, o indican que podría llegar a estos conciertos con su tercer disco bajo el brazo, o a punto de editarlo.