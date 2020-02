Anuel AA, a las puertas del top 1 de singles en España con’ Keii’

Hoy Promusicae actualiza su lista de singles sin incidentes. Y no hay grandes noticias: ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj sigue en el número 1 de la tabla y permanecerá en esa posición al menos dos semanas más pues sus escuchas diarias en Spotify siguen siendo muy superiores a la del resto de canciones que conforman el top 50.

Entre las canciones candidatas a quitar el número 1 a ‘Tusa’ próximamente se encuentra ‘Me gusta’ de Shakira y Anuel AA, que ha sido top 2 y hoy es top 3… y desde hoy también ‘Keii’ del mismo Anuel AA, que entra precisamente en el número 2. La cosa podría estar también entre ‘Diosa’ de Myke Towers, que pega la subida más fuerte de la semana en la tabla ascendiendo del 79 al 9, o ‘Medusa’ de Jhay Cortez, Anuel AA y J Balvin, otro de los hits que acechan a ‘Tusa’ en las primeras posiciones del top español de éxitos de la mencionada plataforma sueca, y que debuta directo en el top 5.

El resto de entradas en la tabla son modestas. ‘Intentions’ no será, de momento, otro hit de Justin Bieber en España: esta colaboración con el rapero Quavo de Migos con la que el cantante canadiense ha presentado ‘Changes‘ previamente a su lanzamiento el pasado viernes debuta tan solo en el número 62, aunque quizá por estilo no era pertinente esperar algo mejor. Además, ‘Mejor’ de Dalex y Sech entra en el 79, ‘La pared 360’ de Lenny Tavárez y Justin Quiles en el 85 y ‘En llamas’ de Pol Granch y Natalia Lacunza en el 91.