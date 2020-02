Lana Del Rey cancela su gira europea por enfermedad

Lana Del Rey ha cancelado la totalidad de su gira europea de recintos, que pasaba por Reino Unido y también por Francia, Alemania o Países Bajos y arrancaba este mismo viernes 21 de febrero, por enfermedad. En concreto, la artista se ha quedado sin poder cantar. Así lo ha explicado en un breve comunicado recogido por BBC: “Siento decepcionar a todo el mundo tan a último minuto pero esta enfermedad me ha pillado por sorpresa y he perdido totalmente la voz para cantar. El doctor me ha aconsejado descansar cuatro semanas por el momento. Odio decepcionaros a todos pero necesito ponerme bien”.

La baja de Lana por cuatro semanas significa que la autora de ‘Norman Fucking Rockwell!’ estará recuperada en torno a mediados del mes de marzo, cuando emprenderá una breve gira por América Latina (tiene fechas en Chile, Argentina y Brasil) antes de poner pie en el festival californiano de Coachella. Después, Lana volverá a Europa, donde tiene conciertos programados en Reino Unido o Francia y también en el festival Primavera Sound de Barcelona, en el que es cabeza de cartel, y después en Glastonbury. No hay motivo para preocuparse por la parte que toca al público español, al menos de momento.

Reciente ganadora del NME Award al “Mejor álbum del mundo” y nominada al Grammy por este mismo álbum, Lana Del Rey anunciaba recientemente que postergaba el lanzamiento de su anunciado disco de “spoken word” un mes. Sus palabras se producían de hecho hace más de un mes. ¿Llegará ‘Violet’ antes de que termine febrero?

Hoping everyone had a great New Years, gonna wait for about a month to put out ‘Violet’ since we lost about nine days with everything going on – it’s an interesting project though, looking forward to having it out x

