El regreso de Jessy Lanza: de la tristeza y la rabia al dance y el striptease

Jessy Lanza lanza (sorry) nuevo single por primera vez en cuatro años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que publicara su disco ‘Oh No’, que contenía pequeñas joyas ‘It Means I Love You’, una de las 10 mejores canciones de 2016.

La nueva pista se llama ‘Lick in Heaven’ y parte según la propia nota de prensa oficial de un sentimiento de “tristeza” y “enfado”, pero no lo parece ni por melodía ni por ritmo, como siempre adentrado en la pista de baile más elegante, pues está creado junto a su inseparable Jeremy Greenspan de Junior Boys.

“Esta canción es sobre estar enfadada con la gente y sobre no saber qué hacer al respecto. Me he dado cuenta de que cuando llego a cierta combinación de tristeza y enfado, llego a un punto de provocación en el que no puedo evitar volverme nuclear”. La explosión la podemos percibir a través del baile en el colorido vídeo estrenado a la vez, pero en dicho videoclip nunca parece que Lanza esté tan enfadada de verdad. El vídeo de Winston H. Case de hecho es toda una fiesta en la que los bailarines se azotan en el culo e incluso en un momento de desmadre, revelan su experiencia como strippers.