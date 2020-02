J’AIME, el nuevo proyecto de Jaime Cristóbal, presenta la nostálgica ‘700,000 Records’

Jaime Cristóbal de Souvenir, locutor de Popcasting y colaborador de este mismo site (gracias a su sección hemos recordado canciones o discos maravillosos como ‘Jolene‘ de Dolly Parton), emprende un nuevo proyecto musical en solitario llamado J’AIME, un juego de palabras que no hace falta explicar.

El primer disco de J’AIME verá la luz el 20 de marzo bajo el título de ‘Love and Squalor’, y el primer sencillo extraído de este trabajo está de hecho interpretado en inglés en su totalidad. Se trata de una nostálgica canción llamada ‘700,000 Records’ en la que Cristóbal habla de su amor por la música… el cual nunca superará el amor que siente por esa persona querida. El tema samplea una vieja caja de ritmos Wurlitzer Sideman de 1959 y es una colaboración con la cantante e ilustradora francesa Françoiz Breut, con quien Cristóbal ya había colaborado en la canción ‘Ciudad del mar’.

La canción incluye versos tales como “700.000 discos no me han podido separar de ti, pero 300 de esos discos son canciones que hablan sobre ti” o “700.000 discos podrían haber absorbido mi vida, pero el hecho es que todos esos discos son esas cosas que me hacen libre”. Una bonita carta de amor a la música con fondo romántico la que presenta este ‘Love and Squalor’ que será, en palabras de la nota de prensa, un “recorrido por las avenidas luminosas del amor, pero también por sus callejones más sombríos”.