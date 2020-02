Tove Lo, que prosigue su gira pese a haberse roto un tobillo, anuncia concierto en Barcelona

La carrera de la sueca Tove Lo ha vivido una ascensión permanente desde que iniciara su carrera como solista en 2014 con ‘Queen of the Clouds’. En esa línea, su disco del año pasado ‘Sunshine Kitty‘ supuso una doble cumbre –creativa y comercial– en su carrera que no está dispuesta a dejar que decaiga. Y no solo porque acabe de editar, hace unas semanas, dos nuevos singles con producción de FINNEAS (Billie Eilish) y, hace pocos días, otro junto a Sean Paul (‘Calling On Me’), que confirman su gran momento.

En la reciente parada en Nueva York de la gira por Norteamérica que desarrolla estos días, Tove sufrió una rotura de tobillo durante su actuación allí. Al principio no lo advirtió así y, explica, siguió bailando hasta el final del concierto. Este contratiempo, en todo caso, no la ha detenido y prosigue su tour allí con una férula protegiendo su maltrecho pie y sentada sobre un trono. Aunque limite sus movimientos en escena, lo que no puede detener es su habitual exhibicionismo.

Confiamos en que pueda superar pronto esa lesión y, para cuando llegue a Europa su gira, pueda bailar al son de sus hits en escena. Sobre todo por la parte que toca a nuestro país, egoístamente. Y es que, además de su actuación confirmada en Mad Cool 2020, acaba de anunciarse otro show en territorio español: será el día 9 de julio en la sala Apolo de Barcelona. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster y Live Nation.