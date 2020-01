No te pierdas: Tove Lo, desatada, ofrece un poco de “porno de bikini” en su nuevo vídeo

Tove Lo ha firmado una de las novedades de la semana que termina con su nuevo single doble, compuesto por un tema bailable y divertido llamado ‘Bikini Porn’ y por otro más ambiental y emotivo llamado ‘Pleasure and Pain Taste the Same When I’m Weak’.

Editada apenas unos meses después de su último trabajo de estudio, el notable ‘Sunshine Kitty‘, que llegaba al mercado en septiembre y ha valido a la cantante sueca una nominación a Mejor vídeo en los premios Grammy gracias al excelente vídeo de su sencillo principal, ‘Glad He’s Gone’, la carismáticamente titulada ‘Bikini Porn’ cuenta ahora con videoclip oficial. Y en él sale su productor, Finneas O’Connell, quien se crece en esta potente producción alejada del ASMR espectral que suele practicar con su hermana, Billie Eilish.

El clip está rodado en estilo VHS y persigue a una Tove Lo completamente desatada -y no se sabe si ligeramente perjudicada- que que no puede parar de bailar y expresar su sensualidad a cada sitio al que va. La cantante retoza en una piscina, en un gimnasio, en una tienda mientras es observada por sus responsables o también dentro de un coche conducido por Finneas, pero mientras para ella la fiesta no ha terminado, para el resto su presencia es incómoda cuanto menos.