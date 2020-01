Tove Lo le “roba” a Billie Eilish a su hermano FINNEAS para un nuevo doble single, ‘Bikini Porn’

Parecía cuestión de tiempo que, habida cuenta del exitazo de Billie Eilish y su particular sonido, hubiera otros artistas que se murieran de ganas por “robarle” a su productor, Finneas O’Connell. Avezadísima, una de las primeras en hacerse con los servicios de FINNEAS –como sabemos, ya ha debutado con sus propias canciones bajo ese nombre en mayúsculas– es la sueca Tove Lo.

Tras haber publicado el fantástico ‘Sunshine Kitty‘ hace unos meses, Tove sorprende ahora con un nuevo doble single que, bajo el explícito título (y portada) de ‘Bikini Porn’, reúne dos composiciones totalmente nuevas en las que ha trabajado con el hermano mayor de Billie. La primera es la que pone título al single, y lo cierto es que la aportación de O’Connell no es diáfana: se trata de un tema uptempo que podía haber encajado perfectamente en su último trabajo y en cuya gestación también intervienen sus habituales The Struts. En cambio la segunda, de estupendo título ‘Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak’, es una balda ambiental en la que las plúmbeas percusiones y el uso del silencio y el ruido ambiental sí conecta más con los logros de ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘.

En todo caso, esta y otras colaboraciones no deberían hacer temer nada a los fans del fenómeno aun adolescente: además de algún que otro tema nuevo como ‘Everything I Wanted‘ o la recién anunciada canción principal para el nuevo James Bond, los O’Connell aseguran estar ya trabajando en un segundo trabajo conjunto. Curiosamente, Billie Eilish, FINNEAS y Tove Lo coinciden en el cartel de Mad Cool 2020, el próximo mes de julio en Madrid.