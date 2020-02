Muere a los 61 años David Roback de Mazzy Star

David Ruback, co-fundador de Mazzy Star junto a Hope Sandoval, ha fallecido a los 61 años como confirma Pitchfork, que cita palabras de sus representantes. Se desconoce la causa de la muerte por el momento.

Antes de darse a conocer en Mazzy Star, poco después de graduarse, Roback formó junto a su hermano Steven la banda de pop psicodélico Rain Parade a principios de los años 80. Fue la más popular de un vibrante movimiento de bandas de guitarras inspiradas en ese estilo surgidas en la época conocido como Paisley Underground. Después de abandonar Roback Rain Parade, el músico formó Clay Allison junto a Kendra Smith (entonces ex-integrante de Dream Syndicate) en 1983, banda que después cambiaría su nombre a Opal. Cuando Smith dejó el grupo durante una gira con The Jesus and Mary Chain, esta fue sustituida por Hope Sandoval, quien venía de tocar en la banda de folk Going Home.

En 1989, de la unión de Roback y Sandoval nació Mazzy Star. La banda publicó su primer disco, ‘She Hangs Brightly’, en 1990, y el segundo, ‘So Tonight That I Might See’, en 1993. Este produjo el mayor éxito de la carrera de Mazzy Star, ‘Fade Into You’. Roback produjo absolutamente todos los álbumes de Mazzy Star y compuso toda la música de sus canciones como instrumentista (tocaba la guitarra, el piano y el teclado). El músico, que vivía en Noruega, además trabajó con Beth Orton en su álbum de 1999 ‘Central Reservation’ e hizo sus pinitos en el cine: en 2004 apareció en la película ‘Clean‘, para la que además compuso varias canciones interpretadas por la actriz Maggie Cheung. El último trabajo de Mazzy Star, el EP ‘Still‘, vio la luz en 2018.