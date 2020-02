La Canción del Día: ‘Cerebro plagado de loops’ de El Hijo es una atractiva amalgama de locura y R&B

A veces el marasmo de novedades discográficas nos fuerza a dejar atrás discos que valen tanto la pena como ‘Capital Desierto‘, el disco que ha supuesto una reinvención total para El Hijo, el proyecto post-Migala de Abel Hernández. Un trabajo audaz, valiente y rabiosamente moderno que poco tiene que envidiar a propuestas de electrónica internacional, que bien vale reivindicar. Por eso no dudamos un segundo cuando él y su equipo nos han propuesto estrenar el vídeo oficial de ‘Cerebro plagado de loops’ una de las canciones más destacadas de este disco. Un número fascinante en permanente mutación formal durante sus cinco minutos y medio de duración, pero en el que manda el olfato pop que siempre ha distinguido al artista madrileño, y que no puede menos que ser Canción del Día. Nadie mejor que él para explicarnos cómo creó esta canción que refiere a Zara y Shakira como iconos de consumismo:

“‘Cerebro plagado de loops’ fue una de las primeras ideas en salir de las que finalmente acabaron formando parte de ‘Capital Desierto’. Surgió en unas pocas horas mientras tocaba un beat muy sencillo de rollo hip hop sobre un bajo de una sola nota y un sample de voz de lo más básico. Todo ello puede escucharse tal cual en la canción definitiva. Sobre ello, improvisé una melodía de voz también muy simple y casi hablada, susurrada, mientras leía frases que tenía apuntadas en diferentes documentos de Word (hago eso porque me permite leerlas desde el Finder, sin abrir los documentos). A partir de ahí trabajé en una idea de producción intentando no separarme de esa simplicidad, pero metiendo una especie de sentido de videojuego en el que se van acumulando elementos, que provocan complejidad, locura. Cuando la canción ya estaba muy avanzada, estuve trabando un par de días con David T. Ginzo y salieron algunas ideas de sintes ruidosos y el parón. Tuve muchas dudas con el final más R&B, y por momentos pensé en hacer otra cosa con ello, pero poder contar con la voz de Lucas Malcorra (Nde: de Joe La Reina, ahora Luca Yeezu) me decidió a dejarlo tal cual había salido en un principio”.

También nos ofrece su visión Blanca Velasco, creadora de el vídeo oficial que hoy estrenamos en JENESAISPOP. Un bombardeo de imágenes que, de manera paralela a la canción, se suceden a modo de esos “loops” pero cambiando de manera constante:

“El vídeo ‘Cerebro plagado de loops’ se abordó desde la naturaleza híbrida de la canción, que se antoja como una trenza contemporánea de estilos; es un viaje en espirales hacia nuestros loops mentales, muchos de ellos cosas que ni nosotros mismos escogemos, son trampas externas.

El formato tipo collage, de superposiciones visuales y destellos subliminales parecían encajar muy bien con la letra y la melodía, incluso con el modo en que nuestra cabeza traduce la información propia y ajena. Estos elementos recurrentes y velos superpuestos hablan el mismo idioma que el tema que, sin duda, tiene más capas de lo que aparentemente en una primera escucha puede parecer”.

El Hijo presentará ‘Capital Desierto’ en Madrid el próximo 6 de marzo, en la Sala 0 del Palacio de la Prensa. Ejercerán como teloneros Laura Lamontagne (que participa vocalmente en el álbum de El Hijo, por ejemplo en el fantástico single ‘Nuevo brutalismo‘) & Pico Amperio. Entradas disponibles aquí.



