Die Antwoord, Editors y Morcheeba, entre las nuevas incorporaciones de Cruïlla

El festival barcelonés Cruïlla se ha marcado un tanto este año con la confirmación en su cartel de Gwen Stefani, que presentará temas de No Doubt y también de su repertorio en solitario. La programación de Cruïlla de 2020 contará además con la presencia confirmada de Placebo, Two Door Cinema Club, Txarango, Kase.O, Residente, Rag’ N Bone Man, Of Monster and Men, Tom Walker, Seeed o La Fura dels Baus.

El festival de músicas urbanas de Barcelona confirma hoy una tanda de seis nombres en su edición entre los que destaca Die Antwoord, y no solo por su popularidad a pesar de alguna reciente controversia, sino también porque el dúo sudafricano formado por Ninja y Yolandi ya actuó en este mismo festival en el año 2017, cuando ofreció uno de los conciertos más alucinantes de aquella edición.

Entre las nuevas incorporaciones de Cruïlla de hoy se encuentran también Editors, que celebraban 15 años de carrera con la edición en 2019 del recopilatorio ‘Black Gold’, disco que presentarán en el festival. También Morcheeba, uno de los grupos más queridos surgidos de la explosión trip-hop de finales de los 90, pisarán el escenario del Parc del Fòrum de Barcelona para recordar lo mejor de su repertorio y también su reciente disco de 2018, ‘Blaze Away’, sobre el que tuvimos oportunidad de charlar con ellos en su momento. Completan las confirmaciones de Cruïlla Meute, Perota Chingó y Meritxell Nedderman. El festival se celebra los días 2, 3 y 4 de julio.