Pet Shop Boys y New Order, “unidos” para intentar reconquistar América

Pet Shop Boys y New Order acaban de anunciar uno de esos tours conjuntos siempre fascinantes, como en décadas pasadas lo fueron el de Metallica con Guns’N’Roses, más recientemente el de Lana del Rey con Courtney Love, el de Blondie con Garbage y, casi, casi, el de Lady Gaga con Kanye West.

Rara vez estas cosas llegan a España, y desde luego no va a ser el caso, pero ahí queda para la posteridad: Pet Shop Boys, que acaban de editar ‘Hotspot‘, y New Order, siempre dispuestos a sumarse a una fiesta, realizarán 11 conciertos juntos, aunque no revueltos, en territorio americano. Lo han llamado ‘Unity Tour’ y está claro por qué: solos no pueden llenar recintos que, juntos, quizá sí. Tradicionalmente ambos han tenido problemas para congregar público al otro lado del charco, como casi toda formación británica, así que han decidido unir fuerzas en una gira que pasará por “arenas” tan grandes y emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York (12 de septiembre).

New Order lograron en su momento que ‘Technique’ y ‘Republic’ fueran disco de oro (‘Republic’ incluso fue top 11 en el Billboard 200), pero la recepción de ‘Music Complete’ fue más modesta (top 34, mientras en Reino Unido era número 2). El número 28 de ‘Regret’ fue su mejor dato en el Billboard Hot 100. Por insólito que parezca ahora mismo Pet Shop Boys tienen su número 1 en SINGLES en Estados Unidos, pues ‘West End Girls’ fue top 1 del Billboard HOt 100 y después repitieron varias veces en el top 10; pero en 1991 se acabaron sus top 100 en absoluto en singles. En discos, solo los 3 primeros fueron platino u oro, mientras ‘Hotspot’ ha tenido que conformarse con el puesto 100 en el Billboard 200.

Os recordamos que esta primavera-verano podréis ver el tour de “greatest hits” de Pet Shop Boys en Mallorca Live Festival y en Bilbao BBK Live.