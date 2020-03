El vídeo viral de Céline Dion escuchando cantar a una fan

¿Qué haces cuando eres Céline Dion y te topas con una fan que quiere cantarte una canción? Paras la limusina un momento y das gracias por llevar las gafas de sol puestas. Le ha pasado este miércoles en Nueva York y la reacción de la cantante se ha hecho viral.

Ha sido una joven llamada Freida Solomon que se dedica profesionalmente a cantar y ejerce de “life coach” quien, en un arrebato de intensidad fan, se ha plantado este miércoles delante de Céline para cantarle su ‘I Surrender’. La canadiense salía de su hotel y se dirigía probablemente a seguir ocupándose de sus asuntos cuando la vida le daba este regalo que no podía rechazar. Como se ve en el vídeo de hecho es ella quien ordena a su chofer parar un momento el vehículo para atender a la joven, que procede a efectuar su serenata.

La reacción viral de Céline da a entender que la cantante se toma la interpretación de Freida como una ofensa (“¿cómo osa”?, parece estar pensando en la captura que ilustra este post), pero después le da las gracias y ambas hacen un choque de puños porque nunca sabes cuándo ni dónde puedes contraer el dichoso coronavirus. Muy bien por Céline por su amabilidad y muy bien por Freida por su atrevimiento. Otros con menos tacto se llevan un puñetazo.

Got to sing to @celinedion today and she was gracious enough to listen until the very end. She was so incredibly kind & beautiful. I posted this on my Instagram musicbyfreida. I feel so blessed to have met such a genuinely beautiful icon like her. ✨Looking for the full video. pic.twitter.com/QQumatmN6Y

— Freida Solomon (@FreidaSolomon9) March 4, 2020