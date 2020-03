Andrew de MGMT presenta su canción sobre el coronavirus, que obliga a decenas de artistas a cancelar conciertos

La epidemia del COVID-19, popularmente conocido como cornavirus, está trastocando los planes de multitud de músicos que planeaban proseguir próximamente con sus actuales giras mundiales. En las últimas semanas, han pospuesto o directamente cancelado conciertos en varios continentes artistas o grupos como BTS, Green Day, New Order, Mariah Carey, Slipknot, Avril Lavigne, Stormzy, Pixies, Stereolab, Khalid, Mac DeMarco o Mabel. Hoy Lady Gaga ha anunciado gira mundial de tan solo seis fechas y la gente se pregunta si la miserable cifra desvelada de conciertos se debe a la enfermedad.

Mientras otros artistas buscan maneras de convertir la epidemia en algo entretenido. Por ejemplo, un total DJ COVID-19 ha subido a Soundcloud una canción llamada ‘Oh No Corona’ que dice: “oh no corona, por favor no me mates a mí ni a mi familia, oh no corona, por favor no destruyas mi mundo”. Esta breve composición de tecnopop probablemente jamás habría llegado a nuestros oídos si no fuera porque su autor no es otro que Andrew VanWyngarden de MGMT, quien no deja de comunicar que el audio publicado es solo el avance de la canción entera, que aún ha de terminar.

No es la primera canción dedicada al coronavirus disponible en la red: una búsqueda rápida en Spotify revela varias. La más escuchada es ‘La cumbia del coronavirus’ de Mister Cumbia, que lleva más de 134.000 escuchas gracias a su didáctico estribillo: “coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo de seguido, coronavirus, coronavirus, póngase las pilas en lugares concurridos”.