Drako “El Príncipe” trolea al mundo con una canción de Rosalía… sin Rosalía

En plena fiebre “new music Friday”, seguramente esta mañana Spotify te haya sugerido que escuches lo nuevo de Rosalía, un supuesto “featuring” con Drako “El Príncipe”. ¿Quién es Drako “El Príncipe”? Se trata de un cantante de reggaetón de nacionalidad dominicana que, inspirado por Daddy Yankee como tantos otros cantantes de reggaetón, ha conseguido cierta notoriedad con canciones como ‘Yo tengo un maldito flow’ y ‘Culpables’.

Su nuevo single se llama ‘Mia’ y, por si no fuera suficiente con la confusión que se puede producir entre el tema de Drako y el single Drake con Bad Bunny, supuestamente incluye un featuring de Rosalía. En cambio, Rosalía no solo no aparece en ningún momento en la canción, sino que ninguna voz femenina termina de aparecer en estos 2 minutos y 20 segundos de amor posesivo.

Tanto en Deezer como en Tidal, hemos comprobado que Rosalía aparece acreditada como “featuring”, nunca como autora, en esta producción. Claro que no es la primera vez que vemos un “fake” acceder a las plataformas de streaming. Entre cientos y cientos de novedades semanales, parece que no es tan difícil colar una de estas a las distribuidoras digitales.