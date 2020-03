Núria Graham / Marjorie

Núria Graham ha publicado este mes de febrero su primer disco tras participar en el álbum debut de la mediática Amaia Romero. No hay en ‘Marjorie’, el tercer largo de la cantautora de Vic, canciones parecidas a la maravillosa ‘Porque apareciste‘, pero tampoco se las echa en falta en un trabajo que suena personal y propio ante todo, y que echa mano de diversas influencias para crear una carta de amor a la familia en su sentido más amplio.

Son diversos los escenarios y personajes con los que vamos topando en ‘Marjorie’, y que no son necesariamente autobiográficos aunque puedan tomar inspiración de la vida de su autora. Sin ir más lejos, la primera canción, una emocionante ‘Connemara’ titulada como la región irlandesa en la que Núria y su familia solían veranear (la artista, cuyo padre es irlandés, sigue yendo a este lugar a menudo), y que evoca maravillosamente el sonido de los primerísimos Beach House, narra un suicidio, evento que Núria reconoce le es personalmente ajeno. Sin embargo, ‘Marjorie’ sí es autobiográfica, pues cuenta cómo la abuela de Núria -que se llamaba así, y a la que la artista no llegó a conocer- solía esperar a su marido durante horas cigarro en mano a que volviera del trabajo, construyendo mediante sonidos muy guitar-pop un bonito retrato del sufrido amor romántico de Marjorie, un sentimiento que la artista identifica como propio, guiado por la dependencia. En ella, la autora de ‘Does it Ring a Bell?‘ canta que su abuela y ella parecen estar “cometiendo los mismos errores”.

Son varios los momentos de ‘Marjorie’ que valen la pena. Si la estupenda canción de raíces americanas ‘Another Dead Bee’ no tiene nada que envidiar al repertorio de Courtney Barnett (a la que recuerda mucho en ‘The Stable’) o Kurt Vile gracias a una melodía como un sol de buena, ‘Toilet Chronicles’ es un ejercicio interesante por varios motivos. Es una versión de ‘Amor de garrafa’ de Power Burkas, grupo en el que milita el ex de Núria, Marcel Pujols. La catalana convierte el hit power-punk del cuarteto de Barcelona en una bonita composición country-pop que pasaría por suya sin ningún problema, y que pretende ser un reflejo de ese “amor puro más allá de lo romántico” que Núria siente por el músico. El tema final, ‘No Returning’, es la versión de Núria de un tema que su tío compuso a la edad de ella y que dejó grabada en un cuatro pistas. Y a lo largo del álbum, los matices britpoperos y cambios de ritmo de ‘Do You Wake Up for a While Every Day?’ o los coros girl-group de ‘Hazel’ van expandiendo el sonido de Núria hacia interesantes nuevos lugares, creando huella dentro del que es sin duda el álbum más maduro de la cantautora hasta la fecha.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘Connemara’, ‘Marjorie’, ‘Toilet Chronicles’, ‘Another Dead Bee’

Te gustará si te gusta: Laura Veirs, Courtney Barnett, Mac DeMarco