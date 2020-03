El post-trap de ttrraacca, el pop global de Di Brain y el R&B millennial de Tauro se enfrentan en Bala Perduda

Bala Perduda está celebrando estos días una nueva edición en la Sala Apolo de Barcelona, y tras tener lugar los primeros “rounds”, el próximo jueves 12 de marzo será el turno del tercero. Si el primero lo ganaba la banda de pop-rock Alison Darwin y el segundo el “crooner” Rodríguez Rodríguez, en la próxima entrega del concurso probarán suerte tres artistas nuevamente dispares.

En primer lugar se encuentra el gaditano ttrraacca, que presentará su primer disco ‘Depressed 24/7 but always down to party’. Si el título del largo ya llama la atención, ojo al que promete convertirse en el mayor éxito de este artista de “post-trap”: en este estilo que gustará a fans de La Zowi o Bad Gyal, ‘Eterno moderno’ critica el snobismo musical en frases como “si antes me gustaba el indie, ahora me hace potar” o “soy el emo de mi pueblo, ya no me gusta el trap, si está en Spotify es demasiao comercial, solo escucho Soundcloud, apropiación cultural, blanquito privilegiao, bañao de precariedad”.

Mucho más electrónico y pop es el sonido de Di Brain, dúo de Barcelona formado por Wolf y Angel que en 2019 editaba el EP ’15’. Una manera fácil de describir a Di Brain sería comparándolos con Die Antwoord por imagen, pero por estilo andan más cerca de la versatilidad y sonido vibrante, colorido y global -pero también ligeramente industrial y post-apocalíptico- de unos Major Lazer. ‘Question Yourself’ tiene ecos dubstep y trance, mientras el dub asoma en ‘It Ain’t an Ordinary Day’ y hay ritmos propios del ska y el grime en temas como ‘Zombie Killa’.

Por último, Tauro es uno de esos proyectos perfectos para las playlist de hip-hop “chill” de Spotify. Su tema más escuchado, una colaboración con URTICARIA y VERYCUTE, tiene el bonito título de ‘Arigato bebé’ mientras ‘Tus ojos lloran sangre’ es puro trap-R&B melancólico. Sus influencias, que van del jazz fusión a los ritmos dancehall (‘Calor’) o el sonido ‘blonde’ (‘Océano’), pueden ser más remotas, sin embargo: ‘Siento’ sería una balada R&B de los años ochenta si no fuera por la presencia de ese autotune tan propio de nuestro tiempo.