Biffy Clyro presentarán ‘A Celebration of Endings’ en otoño en España

Biffy Clyro, uno de los grupos que más hemos visto arrasar en nuestro país a su paso por Mad Cool o el FIB, nos visitarán en 2020 en recintos de Madrid y Barcelona. Será el 19 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 20 de octubre en el WiZink Center de Madrid. Las entradas estarán a la venta el 20 de marzo a las 11h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Los fans que reserven el disco antes del 16 de marzo tendrán acceso a una preventa el 18 de marzo a las 11h. Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa el 19 de marzo a las 11h.

El trío escocés autor de hits como ‘Many of Horror’ y ‘Bubbles’ ha anunciado un nuevo disco llamado ‘A Celebration Of Endings’ de cara al 15 de mayo. De este nuevo álbum ya han presentado el single principal ‘Instant History’ y también el segundo ‘End Of’.

Así explica el propio líder Simon Neil el nuevo largo: “Se trata de un álbum muy progresista desde una perspectiva personal y social. El título habla de cómo cambia la alegría. El título habla de ver la belleza en los cambios, más que la tristeza. El cambio significa progresión y evolución. Puedes retener todo lo bueno del pasado y soltar toda la mierda. En definitiva, se trata de intentar recuperar el control”. Os dejamos el tracklist del nuevo largo, en el que curiosamente, los dos singles que conocemos aparecen en la segunda mitad:

1. ‘North Of No South’

2. ‘The Champ’

3. ‘Weird Leisure’

4. ‘Tiny Indoor Fireworks’

5. ‘Worst Type Of Best Possible’

6. ‘Space’

7. ‘End Of’

8. ‘Instant History’

9. ‘The Pink Limit’

10. ‘Opaque’

11. ‘Cop Syrup’