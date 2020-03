5 discos que escuchar si te ha gustado ‘Manual de cortejo’ de Rodrigo Cuevas

‘Manual de cortejo‘ de Rodrigo Cuevas & Raül Refree es nuestro Disco de la Semana. El álbum, que fusiona las melodías de la canción tradicional asturiana con oscuras texturas y percusiones electrónicas, parte de una premisa que no es nueva en el pop, y tampoco nueva en lo que a pop ibérico se refiere. ElDiario llegó a llamarlo “‘El mal querer’ asturiano”, pero sin el carácter transversal y de “crossover” de la obra de Rosalía, el disco, sobre el que su autor nos ha hablado en una entrevista reciente, recuerda también a otras cosas.

Mercedes Peón / Ajrú

La prestigiosa Mercedes Peón es la mayor influencia de Rodrigo Cuevas, como él no se cansa de explicar. “Valoro su autenticidad, su conciencia de que lo que está haciendo es un legado para los demás, y luego el directo tan potente que tiene y el conocimiento que tiene de la música tradicional”, ha contado recientemente a JENESAISPOP. “Para mí ella es como una señora antigua tocando instrumentos electrónicos y eso me fascina”. Mucho antes que Cuevas, a los 17 años Peón emprendió un viaje por los pueblos y aldeas de Galicia para empaparse de su tradición musical y después trasladarla a las nuevas generaciones. ‘Ajrú’, su excelente disco de 2003, es un enriquecedor y variado “viaje” por su mundo musical.



Lina_Raül Refree / Lina_Raül Refree

Después de sus celebradas colaboraciones con Rosalía, Sílvia Pérez Cruz, Niño de Elche, Rocío Márquez, Lee Renaldo o Amaia, no hay duda de que Refree es uno de los hombres del momento. Obsesionado por renovar la canción popular española, como acaba de hacer con Rodrigo Cuevas, el artista catalán además ha salido de España para explorar el fado portugués de la mano de Lina, en un disco firmado entre los dos -y publicado este mismo año- que reviste con delicadas y sombríos paisajes electrónicos el repertorio clásico de la gran Amalia Rodrigues. Por supuesto, Refree ya trabaja en otros proyectos, entre ellos lo nuevo de Guitarricadelafuente, otro artista interesado en el folclor español, como nos ha explicado en una reciente entrevista.



Rodrigo Cuevas / Prince of Verdiciu

Para entender el mundo de Rodrigo Cuevas quizá no haya que irse más lejos que escuchar su EP de 2016 titulado ‘Prince of Verdiciu’. En esta época la música y los vídeos del artista tienen un punto mamarracho comparable a grupos tipo Ladilla Rusa o Monterrosa y, por ejemplo, ‘Verdiciu’ utiliza la melodía de ‘El ritmo de la noche’ de Mystic para componer el estribillo “ritmo, ritmo de Verdiciu”. Sin embargo, las producciones electrónicas de Violeta Nureyev en estas canciones son interesantes y tienen matices -un ejemplo es la tonada electrónica de ‘Xilguerin Parlueru’- e incluso admiten la presencia de instrumentos como el bouzuki o la viola, ambos presentes en ‘¡Viva Grecia!’, una de las canciones más memorables del repertorio de Cuevas hasta la fecha. Eso sí, el tecnopop vuelve a primar en ‘Toro barroso’, que Cuevas promociona con un videoclip dirigido por Ricardo Villuela, a la postre autor del artwork de ‘Manual de cortejo’.



Lucas 15

Por supuesto, antes que Cuevas, otros han buscado renovar la música asturiana a su manera. Lucas 15 fue el proyecto de Nacho Vegas y Xel Pereda (miembro de la banda de Vegas Las Esferas Invisibles e integrante de Llan de Cubel) que en su disco homónimo de 2008 fusionó tonadas asturianas con rock, con el ‘Murder Ballads’ de Nick Cave como referencia principal. Lo editó aquel año el sello Lloria Discos, inaugurado por Montse Álvarez de Nosoträsh y el propio Pereda con intención de difundir la música de los nuevos grupos asturianos, y aunque en 2009 se habló de una continuación, este no ha visto la luz a día de hoy. El nombre de Lucas 15 tenía una explicación bíblica: “El evangelio según San Lucas en su capítulo 15, 11-32 cuenta la parábola del retorno del hijo pródigo. Trata la historia de un muchacho que vuelve a casa arrepentido después de una vida de excesos a buscar el cariño y la compresión del padre. Nos parecía un buen símil ya que volvíamos a nuestra música después de años de excesos de rock”.



Lorena Álvarez y su Banda Municipal / Anónimo

No parece probable que algún día veamos a Lorena Álvarez trabajando con Refree… ¿o sí? Desde luego su trabajo conjunto se parecería más a ‘Los ángeles’ que a ‘Manual de cortejo’. Es decir, profundizaría en la tradición sin desmarcarse hacia ningún lugar de la electrónica o la vanguardia. Los dos álbumes largos publicados por Lorena hasta la fecha, ‘Anónimo‘ (2012) y ‘Colección de canciones sencillas‘, nos valdrían igualmente para hablar en este artículo sobre el maravilloso mundo musical de esta artista asturiana que está dedicando su carrera a recuperar la canción popular española con letras que nos revelan, a su vez, su rico mundo interior poblado por los sentimientos y la contemplación. He escogido ‘Anónimo’ porque canciones como ‘Ya no me acuerdo de ti’, ‘Novias’ o ‘La boda’ siguen dejando huella como el primer día.