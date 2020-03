No te pierdas… Drake se presta a la cachonda personificación de Lil Yachty como “Boprah” en ‘Oprah’s Bank Account’

No nos sorprendería lo más mínimo comprobar cómo el nuevo single del rapero Lil Yachty se convierte en las próximas semanas en un éxito, como mínimo en EEUU. Y no solo porque incluya una colaboración del todopoderoso Drake –que también–, sino porque es una canción enormemente pegadiza. Ideada originalmente como un dueto con Lizzo (que no pudo aceptar por su agenda), ‘Oprah’s Bank Account’ se filtró a finales de enero en una versión en la que participaba DaBaby, el rapero de Carolina del Norte que ser convertía el pasado año en una estrella gracias a su single ‘Suge’.

Lo que no sospechaba ni el propio Yachty era que Drake estaría en la canción: el canadiense en persona se dirigió al autor de la saga ‘Lil Boat’ con un mensaje directo a su Finsta –ya sabéis: ese invento de la Gen Z en el que denuncian la falsedad de Instagram… con una cuenta falsa– para ofrecerse a aportar algo al tema. El single es una redonda y lustrosa pieza de rap melódico contemporáneo, con un gancho ultra-inmediato en el que Lil Yachty dice a su amada/deseada “eres más guapa que la cuenta corriente de Oprah” Winfrey, la todopoderosa presentadora de televisión y actriz, dueña de un emporio mediático. Drake, por su parte, no solo rima en su verso Obama con Osama (Bin Laden), sino que también alude a aquel incidente de su no-beso con Madonna.

Pero quizá lo mejor de este tema llega con el desopilante vídeo cortometraje de casi 10 minutos que han filmado todos los implicados para la canción. Yachty se enfunda en el papel de la presentadora, travistiéndose como “Boprah” –por aquello de su AKA Lil Boat– y entrevistando a las dos estrellas del rap. Todos y cada uno de ellos se ríen de sí mismos a gusto, con un Drake exageradamente bien pagado de sí mismo seduciendo al público femenino del show de Boprah. Allí, además de hablar de la importancia de sus pendientes y de potenciar su piel clara, dice adorar ese “mumble rap” –nombre despectivo que la vieja guardia del rap emplea para menospreciar a nuevos nombres del género– de Yachty que triunfa en Soundcloud y “tok tik” (OK boomer), definiéndole como “un innovador en la música que nunca debería ser escuchada por ningún ser humano”. También tiene mucha guasa el encuentro íntimo, vino en mano, en la mansión de DaBaby, que también acepta de buen grado discutir sobre el hecho de que sus discos “parezcan constantemente la misma canción”. Todo bastante hilarante, falsas tomas incluidas, que no nos extraña que sume en pocos días casi 10 millones de visualizaciones.

Parece que ‘Oprah’s Bank Account’ estará incluida en el cuarto trabajo de Lil yachty, ‘Lil Boat 3’, que verá la luz en los próximos meses sucediendo a su doble lanzamiento de 2018, ‘Lil Boat 2’ y ‘Nuthin’ 2 Prove’. En cuanto a Drake, se espera que tras un tranquilo (que no menor) 2019, reaparezca este 2020 con un nuevo álbum o mixtape, dos años después de ‘Scorpion’. Por el momento, ya ha estado cerca (se quedaron en el número 2) de alcanzar un nuevo número 1 en EEUU con ‘Life Is Good‘, colaboración con Future, y ha lanzado varios singles pero, de manera extraña, solo en Youtube.