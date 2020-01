‘My Oh My’ de Camila Cabello: ¿hit inminente o hit perdido?

A Camila Cabello no le ha ido horriblemente mal con su segundo disco ‘Romance’: ‘Liar’ lleva 200 millones de reproducciones en Spotify y el álbum se beneficia de contener su “monster hit” junto a Shawn Mendes ‘Señorita’. Sin embargo, las 400.000 unidades que ha vendido a nivel global quedan muy lejos del millón largo despachado por su debut, y eso que el disco salía en plena campaña navideña. Ni que decir tiene que ninguno de sus singles ha logrado el impacto de ‘Havana’: perdido entre aciertos latinos y baladas insulsas, ‘Romance’ pintaba a “flop” tras tener que conformarse con un humilde puesto 14 en Reino Unido o un humillante puesto 52 en Francia.

Pero una canción ha calado entre el público desde el principio, pese a no ser uno de los adelantos oficiales ¿‘Should’ve Said It’? No. ‘My Oh My’ junto a DaBaby ha sido carne de TikTok, la aplicación que tan de moda está poniendo algunos temas que los usuarios bailan; se ha presentado en el programa de Jimmy Fallon, con este diciendo que es su tema favorito del disco; y en definitiva ha conquistado las listas sin que Camila Cabello haya hecho un gran esfuerzo por ella.

Como viral, el tema es el más oído del disco ahora mismo, supera los 125 millones de streamings en Spotify y ronda el top 20 global de esta plataforma de streaming tras aparecer en la codiciada playlist “Today’s Top Hits”, que tiene 25 millones de seguidores de nada. El problema es que su promoción en radios, galas tipo Grammys o en forma de vídeo se está demorando demasiado. Camila fue a los Grammy, sí, pero para cantar el baladón ‘First Man’ (?).

Existe el rumor de que esta imagen de Instagram se corresponde con el rodaje del videoclip de ‘My Oh My’, pero… ¿dónde está? El tema ya bajaba del puesto 20 al puesto 23 en las listas británicas de la semana pasada y con cualquier viernes de lanzamientos monstruosos, su “momento” podría desaparecer. ¿Tan grande es lo que trama como vídeo que está llevando semanas hacerlo? ¿Quedará el exitillo del tema en una anécdota de diciembre y enero? ¿O estamos ante una nueva carrera de fondo como la que vivió, incluso sin vídeo, ‘Love on the Brain’ de Rihanna?