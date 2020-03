Childish Gambino (Donald Glover) sorprende entregando un nuevo álbum en plena crisis global

La crisis del coronavirus, tras semanas se aviso, ha terminado por convertirse en una crisis global, al extenderse rápidamente desde Asia a Europa y ya también a América, donde tras las cancelaciones de eventos públicos (festivales como Coachella y giras como las de Billie Eilish se han pospuesto) ya hay gran parte de la población confinada en sus domicilios. Ante esta atípica situación, algunos artistas se están volcando en animar a la gente haciendo conciertos en streaming, cantando canciones en sus dormitorios o, incluso, lanzando discos de música inédita. Es el caso del actor y músico Donald Glover, conocido en el pop por su alias Childish Gambino. Diversos medios se hacen eco de una web llamada Donald Glover Presents en la que se puede escuchar en streaming un nuevo álbum suyo en bucle.

Disco que, además de su single de 2018 ‘Feels Like Summer‘, contiene canciones inéditas en las que, según Pitchfork, suenan las voces de Ariana Grande, 21 Savage o SZA. Pero son especulaciones, porque por el momento no se dan detalles sobre créditos o títulos de canciones. De fondo, eso sí, se muestra una imagen que indica “cover” (“portada”) y que parece un desplegable de una escena algo confusa en la que multitud de gente llena las calles (justo lo contrario a lo que se nos pide que hagamos), celebra, ríe, se hace selfies y lía cigarros… mientras los edificios al fondo están en llamas. Incluso vemos a algunas personas arrojarse al vacío.