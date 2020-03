La URSS pone a la venta su disco literalmente desinfectado por el coronavirus

La crisis global del coronavirus ha trastocado los planes de muchísimos artistas: algunos han tenido que aplazar el lanzamiento de sus discos, como Verry Brava; otros parecen haberlo precipitado, como Childish Gambino o Die Antwoord, y por supuesto la cantidad de conciertos y festivales que han sido pospuestos o cancelados debido a la pandemia es incontable.

La historia de La URSS es diferente. La banda de post-punk granadina, conocida por canciones como ‘Curva de consumo ascendente’, se preparaba estos días para realizar una serie de conciertos en Dinamarca y en varias ciudades españolas junto a la banda neoyorquina Hank Wood and the Hammerheads, con la que estaba a punto de editar un 7″ compartido con las canciones ‘Curva de consumo ascendente’ y ‘You Could Have It’. Sin embargo, el coronavirus obligaba a la cancelación de los conciertos, pero no solo a eso, pues en la fábrica donde se manufacturaba el disco, situada en Turín, Italia, se detectaban dos casos de infectados por la enfermedad, forzando el retraso del lanzamiento de las copias físicas y a su intervención por las autoridades sanitarias al considerarlas objeto de riesgo. Así, como explica la nota de prensa de El Humo, “todas las copias tuvieron que ser sometidas a un sofisticado proceso de desinfección y sellado dirigido por las autoridades sanitarias, de consumo y bienestar social”.

Por suerte, La URSS consiguió “in extremis” recoger las copias del split, que se encuentran por fin a la venta además tal cual les han sido entregadas a la banda, dentro de un sobre blanco de plástico con varios sellos pegados en su superficie, entre ellas uno rojo en el que puede leerse la palabra “quarantine”. Un diseño de “ciencia ficción” como la cantante del grupo, Dolores Expósito, ha explicado a El País, indicando que se desconoce si el sello lo ha dispensado la propia fábrica o la empresa de transporte, pero que “está muy guay”. Una gran curiosidad musical que nos deja la crisis del coronavirus, aunque en el caso de La URSS y de la Hank Wood and the Hammerheads, se haya traducido también en pérdidas económicas. La URSS “garantiza la total ausencia de Coronavirus en esta edición” y usará los beneficios obtenidos por las compras del disco para paliar las pérdidas por sus conciertos cancelados.