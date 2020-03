Cancelado Eurovisión 2020

Eurovisión ha anunciado la cancelación de su edición de 2020 debido a la emergencia sanitaria actual provocada por la expansión del COVID-19 en todo el mundo, y que afecta especialmente a Europa, ya el mayor foco de la pandemia. La noticia llega tras días de especulaciones y preocupación ante la puesta de largo de un evento realmente colosal cuya celebración ya estaba en entredicho.

Esta es la primera vez en sus 64 años de historia que Eurovisión cancela una de sus ediciones, pero ante la “incertidumbre generada por la expansión del virus y las restricciones sanitarias implementadas por los gobiernos de todo el mundo”, así como “por las autoridades neerlandesas”, el festival ha decidido no llevar a cabo su edición de este año, que iba a tener lugar a mediados de mayo en Rotterdam. Como informa Wiwibloggs, Eurovisión ha explorado opciones alternativas a la celebración habitual del festival, como posponerlo o hacerlo sin público, pero ninguna ha sido viable.

El festival pide paciencia a sus seguidores mientras “trabaja en las ramificaciones de esta decisión sin precedentes” en el comunicado que adjuntamos bajo estas líneas. Blas Cantó iba a representar a España este año en Eurovisión con la canción ‘Universo’, y ya hay quien ha hecho el obligado juego de palabras obligado por la noticia: “Blas no cantó”.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

