Habrá una especie de “Eurovisión 2020” pero será solo online y sin competición

El mundo eurofan no puede estar más desolado ante la crisis del coronavirus, que ha superado cualquier eurodrama que te pueda venir a la mente a lo largo de 64 años de historia, pues ha producido la primera cancelación del certamen. La organización ha emitido un comunicado para soltar una idea que ha tenido y que aún tienen que desarrollar durante los próximos “días y semanas”. En un comunicado indica estar “superada por el amor recibido desde la difícil decisión de cancelar el evento de 2020” y aclara que ninguna de las canciones de esta edición podrá volver el año que viene, si bien sí sus intérpretes.

Indican: “los valores del concurso de universalidad e inclusión y nuestra tradición de celebrar la diversidad a través de la música que llevamos con orgullo son más necesarios que nunca”. Aunque no tanto como para apañar algo que contente a los eurofans: se está ideando un evento pero se descarta desde ya que sea televisado y que sea un concurso de verdad.

El comunicado indica que se está explorando “un programa alternativo, pero no una competición, para contribuir a unificar y entretener audiencias de Europa en estos tiempos tan difíciles”. Se especifica que esta programación no llegaría a través de la televisión, sino de las plataformas online del festival (redes et al), por lo que parece que optan tan solo por unificar lo que ya estaba unificado, en lugar de llegar al grueso, el público casual. Se desconoce si los 41 países y sus participantes querrán participar de esta idea.

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020