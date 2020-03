Natalia Lacunza, número 1 de ventas en la primera semana de cuarentena

La primera semana oficial de cuarentena, durante la cual todas las tiendas de discos físicas han cerrado, deja sus datos finales en las listas españolas, que sí incluye ventas generadas durante el viernes y durante el sábado día, ya que el estado de alarma se decretó en realidad el sábado por la noche.

Natalia Lacunza firma el número 1 de ventas con su nuevo EP, ‘ep2‘, que además es número 4 en streaming, y a este le siguen tres entradas más: ‘Por pensar le dio al hombre’ de Sínkope en el número 2, ‘Madre’ de Marisol Bizcocho en el número 3 y ‘Heartbreak Weather’ de Niall Horan en el número 4. Por otro lado, Morrissey es por primera vez en su carrera top 10 en España con su nuevo disco, ‘I Am Not a Dog On a Chain’, y Soleá Morente coloca el DISCO RECOMENDADO ‘Lo que te falta‘ en el número 12. Es la mejor posición comercial de su carrera, ya que ‘Encuentro’ con Los Evangelistas fue top 73, ‘Ole Lorelei‘ top 69 y ‘Tendrá que haber un camino‘ top 78.

En cuanto al resto de entradas en la lista de ventas, destaca obligatoriamente la del influyente ‘Is This It’ de The Strokes en el número 70 pese a que el disco se publicó en el año 2001. Más nuevas son las entradas de ‘Quiebro’ de ZPU en el 25, ‘#13’ de Gotthard en el 27, ‘Underneath’ de Code Orange en el 56, la banda sonora de ‘Trolls World Tour’ en el 57, ‘Neverland’ de Mission en el 65, ‘Across the Universe – The Beatles Vol. 2’ de Al Di Meola en el 71, ‘Vive Le Punk!’ de The Killer Barbies en el 87, el álbum homónimo de Böhse Onkelz en el 95, el disco de la gala 9 de Operación Triunfo 2020 en el 98 (23 en streaming) y ‘Charles Gerhardt Conducts Classic Film Scores’ en el 99. En cuanto a streaming, ‘Heaven or Hell’ de Don Toliver es número 39 y ‘Dreamland’ de Giox B en el 98.