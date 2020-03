Natalia Lacunza / ep2

A la espera de un disco largo que hoy por hoy estaría producido por su colega Pional pero en el futuro quién sabe, Natalia Lacunza ha mostrado grandes inquietudes a la hora de cerrar sus EP’s. Pese a haber nacido en 1999, es decir, pese a que ni había empezado educación primaria cuando el CD vivió su primera crisis grave a principios de siglo, Lacunza ha desarrollado cierta intuición como conceptualista de álbumes o miniálbumes. Se habla en el mundo underground de que la cantante trabaja con Bronquio, un miembro de Cupido, Carlos René o Innercut, como en su primer EP ‘otras alas‘ se hablaba de que estaban Marem Ladson o Sen Senra; pero hay algo que subyace y da unidad al conjunto, y solo puede estar dentro de su cabeza. Su voz, bien susurrada o distorsionada. Su gusto por una producción más o menos detallista inspirada por artistas como James Blake y FKA twigs. El uso de elementos orgánicos como el piano y la guitarra, pero siempre al servicio de una ambientación intimista, bien sea oscura o bien más orientada hacia la sensualidad.

Con estas premisas hemos ido conociendo canciones como ‘olvídate de mí‘ y ‘algo duele más‘ -el EP iba a llamarse ‘Amores’ pero al final se ha buscado realzar la ambigüedad de las letras- y ahora se suman otras más orientadas al R&B como ‘boys’ o ‘dile’, en las que muy ocasionalmente emerge un tímido ritmo de reggaetón. Sucede en esta última cuando Lacunza invita “vamos a bailar”, y en ‘a otro lado’, producida por Fake Guido (Bad Gyal), pero ‘ep2’ nunca se entrega desesperadamente a las pistas de baile, prefiriendo implosionar a explotar, incluso en los momentos de luminosidad. Porque pese a que el disco parece que va a decantarse por la tragedia cuando comienza con algo como “I just wanna drown / I just wanna get drunk” -se utiliza hábilmente una combinación de inglés y castellano-, ‘dile’ pone un poso de humor con ese “tienes la bragueta abierta” y su visión de la muerte, ‘boys’ suena optimista, y el dúo con mori, ‘llueve’, esperanzado pese a versar sobre la ausencia de alguien.

Cada cosa suena en su lugar en ‘ep2’, dejando momentos tan hermosos y aptos para el recogimiento como ‘ya te vas’, aunque es cierto que ese (buen) gusto por hacer un EP “en pequeño”, sin estridencias y sin preocupación por las listas de éxito, corre el peligro de quedarse algo corto, sobre todo cuando el factor sorpresa de ‘otras alas’ se ha perdido. Hay un momento en que ‘ya te vas’ bordea la universalidad de un ‘¿Lo ves?‘, pero Lacunza parece evitarlo conscientemente. Ella habla ya de nuevos proyectos excitantes en sus planteamientos: banda de chicas para el directo, una orientación más orgánica para el mismo, un disco largo a la vista… De momento ha publicado un nuevo grupo de bonitas canciones a las que no podía haber dado un acabado más adecuado.

Calificación: 6,7/10

Lo mejor: ‘olvídate de mí’, ‘algo duele más’, ‘ya te vas’

Te gustará si te gusta: BANKS, Cupido, Broods

Escúchalo: ‘ya te vas’, en Youtube.