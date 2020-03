La Canción Del Día: Reyko quieren que te “rindas” pero sin arrastrarse

Reyko, dúo español residente en Londres, seguramente no repitan el impacto de ‘Spinning Over You’, una canción con 15 millones de escuchas en Spotify a nivel global que logró el número 1 de Los 40 Principales pese a estar editada por Mushroom Pillow. Y encima ha salido en ‘Élite’. El dúo puede pasar a la historia del pop como una rareza del tipo “one hit wonder”, pero no será porque su disco de debut no contenga canciones interesantes.

La frágil voz de Soleil y la delicadeza de sus melodías junto a Igor siempre me hicieron recordar el buen gusto de Black Box Recorder, aquel proyecto synth-pop del siempre impredecible y nunca suficientemente valorado Luke Haines. Pero la producción del proyecto está más bien en la línea de la electrónica internacional del último lustro. Si ‘Spinning Over You’ apuntaba hacia Diplo, el que ha sido uno de sus pequeños éxitos, ‘Surrender’, lo hace hacia Flume.

‘Surrender’ fue una de las primeras canciones en verse publicadas este 2020, pues se lanzaba al mercado exactamente el día 3 de enero, aprovechando la coyuntura para posicionarse en algunos de los “New Music Friday” internacionales que organiza Spotify cada viernes. Pero independientemente de eso, lo que llama la atención es lo contenida que está como producción. Su letra puede remitir a David Bowie en su primera línea (“I could be queen”), para luego convertirse más bien en una propuesta de amor, en una llamada a la “rendición” (“ondea tu bandera para mí”).

A lo que no se quieren rendir ya Reyko es a los dictados de la radiofórmula: la producción, con su gancho instrumental, evita subir demasiado alto o resultar estridente, conformando un precioso ejercicio de contención. Casi es como si quisieran decir: “”Entrégate” a mí, pero no pienso arrastrarme para conseguirlo”.