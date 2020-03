REYKO / REYKO

El de REYKO es un caso tan curioso como descorazonador: un proyecto que triunfa masivamente con su primer single –impulsado por una campaña publicitaria–, que llega a ser proyectado como la next-big-thing, que es abrazado por el mainstream –fueron número 1 de Los40, por ejemplo– viniendo de un ámbito independiente… y después aparece para el gran público. Siendo así, casi que este álbum debut autogestionado es, en más de un sentido, un nuevo comienzo para el dúo compuesto por Soleil e Igor tras el pelotazo de ‘Spinning Over You’ –reavivado con su inclusión en la banda sonora de ‘Élite’, además–. Más allá de razones editoriales o legales, tiene todo el sentido que ese hit no tenga cabida en ‘REYKO’. Porque, además de que su crecimiento artístico sea, cuatro años después, muy ostensible, ¿quién querría seguir ligado a una canción que encanta a gente a la que no le importa un bledo quién es su autor o intérprete?

Eso es lo que ocurre con “la enésima encarnación de ‘Lean On'” –así la bautizaba eufemísticamente un compañero aquella canción– que, la verdad, poco tiene que ver con lo que nos encontramos en el debut largo de este dúo español residente en Londres. Pero eso ya lo sabría quien haya querido escucharlo, porque ya se demostraba en la en general estupenda retahíla de singles de adelanto que han venido desgranando en los últimos meses, desde que mostraran la atractiva ‘Lose Myself‘. En ellos han desplegado sus armas y la personalidad que se consolida en este primer trabajo de REYKO: la tenue y dulce voz de Soleil –en la escuela de Jeanette o Jane Birkin– como epicentro de canciones de una electrónica de sugerente minimalismo, que manejan con habilidad las subidas y caídas de bases, sacando un gran partido a los silencios. Y, sobre todo, una encomiable inventiva melódica que fusiona con gracia y magnetismo ecos de pop y soul contemporáneos con otros que remiten a palos clásicos latinos, como bolero, mambo, cumbia o salsa.

Por ese camino que anticipaba ‘Hierba mala‘, llega el gran hallazgo de este ‘REYKO’. Temas como ‘La verdad‘, ‘The Morning After’, ‘Tiempo al tiempo’ o ‘Sin rumbo’ (pese a ese teclado ¿arábigo? que despista) que, realzadas por cuidados y bonitos arreglos de guitarra o piano, uno imagina que podrían perfectamente ser versiones de temas de Héctor Lavoe, Mari Trini o la citada Jeanette, al más puro estilo de La Bien Querida. Una faceta tremendamente sugerente que, además, casa la mar de bien –tanto como el bilingüismo que emplean– con el punto de pop contemporáneo y bailable que marcaba la mentada ‘Lose Myself’, y en la que abundan con gran acierto otros cortes deslumbrantes como ‘Don’t Mention My Name‘, ‘Surrender‘ o ‘No Shame’, que con su ritmo trance a lo Moloko invita al escapismo que, aseguran Igor y Soleil, es el leit motiv de todo el disco. Al margen de que haya aspectos mejorables –la portada es algo pobre y la pronunciación de alguna frase en inglés, chirriante– y que algún tema quede por debajo del nivel medio –’Serenade’ y ‘Maybe’, por flojos; ‘Miracle’, por reiterativo–, ‘REYKO’ es la estupenda presentación de un proyecto mucho más personal y atractivo que la media… y no solo de nuestro país, sino también de aquel en el que residen ahora. Asumiendo que difícilmente alcanzará la repercusión de su adorado/maldito primer single, cabe esperar que no pase desapercibido para nadie, porque REYKO distan mucho de ser una mera one-hit wonder. REYKO preveían presentar este disco este sábado en Barcelona, y el próximo en Madrid, pero acaban de comunicar el aplazamiento de ambas fechas.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Lose Myself’, ‘Hierba mala’, ‘Don’t Mention My Name’, ‘La verdad’, ‘No Shame’, ‘Surrender’

Te gustará si te gusta: Delaporte, La Bien Querida, Najwa

Escúchalo: ‘Lose Myself‘ o ‘Hierba mala‘ en Youtube.