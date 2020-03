La pequeña maravilla que Backstreet Boys han hecho con ‘I Want it That Way’ en cuarentena

Este fin de semana la televisión estadounidense, en concreto la FOX, ha emitido un programa especial con actuaciones musicales que diversos artistas han realizado confinados en sus casas por el coronavirus, cuando acaba de confirmarse que Estados Unidos es el país más contagiado del mundo. El programa ha sido presentado por Elton John y ha contado con las actuaciones caseras de Camila Cabello, Sam Smith, Dave Grohl, HER, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Mariah Carey, Ciara, Demi Lovato, Lizzo, Russell Wilson y Tim McGraw.

Una de las actuaciones más comentadas del especial ha sido la de Backstreet Boys, primero por su componente nostálgico, pues obviamente han cantado ‘I Want it That Way’, su gran éxito, y segundo porque el vídeo ha requerido lógicamente una edición especial, ya que los cinco integrantes de la banda viven repartidos en diferentes Estados. Al contrario que Billie Eilish, que ha cantado ‘bad guy’ acompañada de su hermano Finneas, o de Camila Cabello, que lo ha hecho acompañada de su pareja, el cantante Shawn Mendes; los miembros de Backstreet Boys lo han hecho separados y desde sus respectivos hogares: Brian desde Atlanta, Nick desde Las Vegas, AJ y Kevin desde Los Ángeles y Howie desde Orlando.

El resultado recuerda necesariamente a esos vídeos de covers curradísimos que algunos usuarios cuelgan en Youtube y es una pequeña maravilla por varias razones. En primer lugar porque se trata de ‘I Want it That Way’, una de las canciones pop más bonitas de los últimos 20 años; que los chicos han armonizado estupendamente; y en segundo porque en algunos casos muestra a los integrantes de la banda vestidos con pijama o acompañados de sus hijos, un panorama muy diferente a las superproducciones visuales que solían protagonizar antaño. Casi nos hace escuchar esta canción tan sobadísima con oídos nuevos. Os dejamos también con las actuaciones de Billie Eilish, Mariah Carey o Lizzo, entre otros.