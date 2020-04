OneRepublic terminan su nuevo disco tras quedar aislados en un estudio a causa del coronavirus

La pandemia generada por la propagación mundial del COVID-19 está dejando cifras dramáticas de contagios y fallecimientos, principalmente, además de un panorama económico totalmente incierto y preocupante que habrá que analizar a medida que el coronavirus vaya remitiendo. En el mundo de las artes, está dejando pérdidas personales muy dolorosas, pero también muestras de solidaridad y ánimo. Y también alguna curiosidad como la que hoy contamos, que tiene un poco de lo último además: en las últimas semanas el exitoso grupo OneRepublic, comandado por el reputado compositor y productor Ryan Tedder (Adele, Beyoncé, Taylor Swift), se ha visto obligado a quedarse encerrados en un estudio de grabación tras saber que un miembro del equipo había estado en contacto con una persona infectada.

“Estábamos en la última semana antes de la entrega de nuestro quinto álbum de estudio cuando la OMS declaró la pandemia”, explica Tedder. “Algunos de nosotros, sin saberlo, estuvimos en contacto en Londres con alguien contagiado y nos vimos obligados a permanecer en cuarentena en mi estudio de L.A. durante dos semanas. Solo nos quedaban dos temas para terminar, uno de ellos acabó siendo ‘Better Days’”, añade, que como no podía ser de otra forma habla de “experiencias personales y eventos que nos han ocurrido”. “Eso es lo que sucede cuando escribes una canción durante una crisis”. Dado ese trasfondo, OneRepublic han decidido donar parte de los beneficios de esta canción, estrenada hace unos días, al fondo dedicado a los damnificados por el COVID-19 que ha creado la fundación MusiCares®, para ayudar a la comunidad musical afectada por la pandemia. Además, han invitado a sus fans a grabarse con una app de video para generar el clip oficial de la canción en base a esas imágenes.

Esas dos canciones terminadas en esa situación forman parte de ‘Human’, el nuevo disco del grupo cuya publicación se prevé para el día 8 de mayo y que lucirá el llamativo portadón sobre estas líneas. Además de ‘Better Days’ y ‘Didn’t I’ –tema que lanzaron justo cuando el estado de alarma llegaba a España–, ‘Human’ incluirá los singles presentados en los últimos meses de 2019, ‘Wanted‘, ‘Somebody To Love‘ y ‘Rescue Me‘. La expansión del COVID-19, precisamente, obligó al sexteto a cancelar repentinamente su gira europea, pero ya planean volver para presentar ese quinto disco de estudio. De hecho, ya se ha confirmado una actuación el próximo día 2 de noviembre en el Palacio Vista Alegre de Madrid.