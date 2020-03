Francia e Italia toman medidas en cuanto a conciertos y discotecas ante el coronavirus

Tras su origen y expansión en China, el COVID-19, o coronavirus, está avanzando en Europa, con especial incidencia en países próximos –geográfica y culturalmente– a España como Italia y Francia. En el primero, donde se han dado 7.000 positivos y 366 muertos, se habla ya de “caos” cuando 15 provincias –incluidas Lombardía, donde se localizó el primer foco de contagio masivo, o Venecia– están aisladas y sus 16 millones de habitantes tienen prohibido abandonar esos territorios por cualquier medio al menos hasta el próximo 3 de abril. Sólo en casos de “imperativos profesionales debidamente verificados” y a situaciones de urgencia por razones de salud se permitirán desplazamientos y, en general, se aconseja a la población confinarse en sus casas. Tampoco pueden abrir recintos en los que pueda haber aglomeraciones de gente como museos, cines, teatros, discotecas, gimnasios y estadios de fútbol. En cuanto a conciertos, se han cancelado prácticamente todos los eventos de artistas internacionales en ciudades como Milán, Bolonia o Verona, destacando los de OneRepublic, Avril Lavigne, Maluma, Louis Tomlinson, Kelis, DIIV, Sebadoh, Princess Nokia…

En cuanto a Francia, la situación parece menos preocupante, con 1.126 infectados y 19 personas fallecidas hasta el momento. Tras ver cómo se cerraba el Museo del Louvre por el plante de sus trabajadores ante el teórico riesgo para su salud y prohibirse días atrás los eventos que congregaran a más de 5.000 personas, el gobierno francés ha acometido desde ayer medidas más extremas: han decidido prohibir las reuniones de más de 1.000 personas para evitar la propagación del COVID-19. No quedarán afectadas las manifestaciones de protesta ni los exámenes y concursos públicos, así como las elecciones municipales previstas para los días 15 y 22 de este mes, y los transportes públicos no están afectados. Pero sí los conciertos en París de Avril Lavigne, Andrea Bocelli y las dos últimas fechas de la gira de Madonna (la de Maluma prevista para el 22 de marzo podría estar al caer). En cuanto a artistas francófonos, Ninho o Roméo Elvis (hermano de Angèle) también se han visto forzados a cancelar sus eventos en la capital. Una lista que seguro crecerá con la nueva norma recién anunciada.

Recordemos que, al margen de las numerosas cancelaciones de giras internacionales (entre las que se enmarca la de Lavigne, ya mencionada), un evento tan importante para la industria musical mundial independiente como el festival South By South West de Austin, Texas, anunciaba su cancelación por primera vez en 37 años.

¿Y en España? Tras los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, que confirman 26 muertos y más de 1.000 infectados, no se han anunciado medidas de restricción importantes, más allá de consejos de profilaxis e higiene y llamadas a la calma, si bien no se descarta que en las próximas horas se apliquen medidas excepcionales en Madrid y País Vasco. Mientras se anuncia el cierre de colegios en Vitoria durante dos semanas, ningún evento cultural público parece haberse visto afectado de momento. JENESAISPOP ha acudido a varias promotoras que operan en nuestro país para conocer sus posturas, pero hasta el momento no se ha anunciado ninguna cancelación.

La organización de Mallorca Live Festival indicaba hace unos días en rueda de prensa, tras ser preguntada por el coronavirus por un periodista de la agencia EFE, que seguirían las indicaciones de las autoridades sanitarias con las que ya afirmaban estar en contacto. Lo mismo nos indican desde SanSan Festival, el primero de los grandes festivales del año que tiene lugar en Semana Santa en Benicàssim: hablan de normalidad y de su coordinación con las autoridades locales en función de las decisiones del Ministerio de Sanidad. Aun así, recuerdan que falta más de un mes para el evento (las primeras medidas anunciadas, como el cierre de colegios en Vitoria, atañe a las próximas 2 semanas). Una responsable de prensa de Last Tour, promotora de Bilbao BBK Live y Azkena, nos indica: “Nuestra postura es no contribuir a la saturación mediática sobre este tema por lo que todo lo que os podemos decir desde Last Tour es que todos los eventos siguen adelante y no hay ninguna previsión de cancelación por parte de las autoridades, de artistas ni del promotor”.

Algunos de los macroconciertos previstos en Madrid para los próximos días son el concierto de despedida de Tequila, la puesta de largo de ‘Salto al color’ de Amaral, la entrega de premios de Cadena 100 y el tour de Maluma. Por Barcelona también pasarían Maluma y la gira de The Cat Empire.