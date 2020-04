Aron Piper de ‘Élite’ se busca a sí mismo en los ritmos de trap de ‘Sigo’

‘Élite’ es una de las series de Netflix del momento en todo el mundo, y aunque su segunda temporada ha decepcionado, también ha vuelto a sorprender con su selección musical, la cual ha contado con nombres como Chvrches, Mala Rodríguez o Putochinomaricón.

Pronto, Omar Ayuso nos descubrirá su música favorita en una nueva entrega de “tipo test”, pero antes hay que hablar de la incursión musical de otro de los protagonistas de la serie, Aron Piper (Ander). Piper ya había hecho sus pinitos en la música, pero este es su primer single en condiciones. Se trata de una canción de trap melódico llamada ‘Sigo’, muy melancólica, para la que Aron ha contado con las colaboraciones del rapero Moonkey y del productor MYGAL, y que ya está disponible en las plataformas.

‘Sigo’ retrata la desesperación de Aron ante un amor no recíproco, en frases como “sigo llamándola, sigo buscando las maneras de tenerte, sigo muriéndome porque no sé qué hacer”; pero tampoco deja de lado el “braggadocio” propio de este estilo en líneas como “sigo matando el beat, voy a hacerme otro hit, voy a comerme tu ego, todo por la nariz, hasta ver el cielo”. ‘Sigo’ no es mucho peor que muchas canciones parecidas que salen diariamente, de hecho muestra una reinvención muy convincente por parte de Aron Piper, de actor de moda a cantante de trap.