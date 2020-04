La Canción del Día: ‘Wondering’ muestra la progresión del R&B ensoñador de Becky and the Birds tras fascinar a Tove Lo

Aunque Estados Unidos sea la meca del R&B más experimental e imaginativo, con nombres como Solange, SZA, Moses Sumney o H.E.R. a la cabeza, su universalidad es notoria. Y una de sus nuevas esperanzas, con un prisma alternativo, viene de Suecia: se trata de Thea Gustafsson una chica nacida a mediados de los 90 en la pequeña ciudad de Örebro. Educada entre música por su padre, pronto comenzó a formarse tocando el violín hasta que dejó de ser una niña y se trasladó en 2014 a Estocolmo para cursas estudios musicales en la reconocida escuela Musikmakarna. Allí, a pesar de no llegar a encajar del todo, Gustafsson entró en contacto de lleno con la música pop, aprendió tecnología aplicada a la música y tomó contacto con profesionales tan reconocidos como Max Martin. Incluso ejerció de becaria en el estudio de Avicii unos meses. Y en apenas cuatro años, ya estaba autoeditando sus primeras canciones bajo el alias de Becky and the Birds.

Unas canciones en las que conjugaba un trasfondo de soul y R&B noventero –Aaliyah podría ser un referente sonoro en cuanto a bases– con voces etéreas, con agudos imposibles surgidos de su falsete e incluso llevados más allá artificialmente, llevándonos a pensar en la Goldfrapp de ‘Felt Mountain’. Por ahí discurren los siete cortes de su EP debut homónimo de 2018, entre las que destacaban claramente ‘Concept Store’, ‘Malaysia’ o ‘Holding On‘. Sobre todo esta última, tras recibir un empujón inmejorable por parte de su estelar compatriota Tove Lo, que la recomendaba por entonces añadiendo que “le ponía la carne de gallina muy seriamente”.

Era cuestión de tiempo, por tanto, que algún sello avispado se fijara en Thea y su música, y finalmente ha sido el prestigioso 4AD (The National, Deerhunter, The Breeders) el que ha apostado por ambas. Tras editar semanas atrás la introductoria ‘Do U Miss Me‘, con una melodía que alude a los años 50 con un pitch vocal próximo al de Frank Ocean en ‘Blonde’, hace unos días consagraba esa propuesta de R&B ensoñador con ‘Wondering’, una canción que rememora en cierto modo a los Saint Etienne de ‘So Tough’ por el uso de ese gancho que parece sampleado de un viejo disco soul… aunque en realidad intuimos que ha sido grabado por ella misma, deformando su voz. Un tema que además alberga un crudo mensaje personal inspirado por alguien muy querido a quien ha perdido hace poco, y que emociona especialmente en estos días:

“Escribí esta canción al perder a mi abuela. Era la primera vez que experimentaba la muerte de alguien a quien amaba. Mi abuela era mi mejor amiga, una luz en mi vida, así que perderla fue realmente duro para mí. No sabía cómo enfrentar el vacío y la confusión que sentía. Por eso escribí la canción. Sentía que tenía que buscar varias formas de hacerle frente y pensar en los buenos momentos y los recuerdos bonitos en vez de en lo que podría haber sido. Por eso es por lo que espero que esta canción llegue a aquellos que hayan perdido a un ser querido. Tenemos que unirnos y centrarnos en las marcas bellas que han dejado en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque nunca se las llevarán de nuestro lado”.