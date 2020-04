Cuervos, humo y una inundación brutal en la nueva superproducción de J Balvin para ‘Gris’

Cuando J Balvin sigue triunfando gracias a los singles de ‘Colores‘, su nuevo disco, el segundo más escuchado en España esta última semana; especialmente con ‘Amarillo’ (que acaba de ser número 1 en nuestro país) y ‘Rojo’, el cantante colombiano sigue desgranando el trabajo visual que acompaña a este lanzamiento y que ya había preparado antes de la cuarentena. Todas las canciones de ‘Colores’ cuentan con su respectivo videoclip dirigido por Colin Tilley, y después de los de ‘Blanco’, ‘Morado’, ‘Amarillo’ y ‘Rojo’, es el turno de ‘Gris’.

El color gris suele estar asociado a situaciones tristes o desagradables y esta producción de Sky Rompiendo habla sobre las tensiones habituales que vive una pareja, lo cual queda claro durante el primer verso: “el mismo cuento de no acabar, siempre hay algo que aclarar, si miro a otra no soy leal / quisiera avanzar, pero no lo supera”.

El videoclip Colin Tilley lleva el mensaje de ‘Gris’ más allá aunando ciencia ficción y surrealismo en una superproducción llena de simbología. Vemos a José Álvaro Osorio Balvin interpretar la canción frente a una humareda que dibuja la silueta de dos amantes, la presencia de escorpiones, serpientes y cuervos, y una inundación brutal, entre otras cosas.