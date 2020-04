Sidonie nos presentan a Abba, protagonista de su nuevo disco y novela, no exactamente relacionados con el grupo sueco

Cuando supimos que el nuevo álbum de Sidonie se titularía ‘El regreso de Abba’ enseguida se nos ocurrió que quizá el trío barcelonés, paradigma del indie pop festivalero en nuestro país, rendiría homenaje en él al celebérrimo grupo sueco, artífices de tantos éxitos en los 70 y 80. Pero resulta que no, que Abba Chavanel es el nombre de la mujer que protagoniza la novela que el propio Marc Ros, cantante y guitarrista del grupo, planea publicar simultáneamente con ese disco y que están íntimamente relacionados. “El libro de Marc y el disco de Sidonie son una misma cosa. Uno empieza donde el otro acaba”, explica la nota de prensa. [Foto: Mónica Figueras.]

Lamentablemente, uno y otro tendrán que esperar para ver la luz más de lo esperado, puesto que la grabación de sus canciones hubo de ser interrumpida al declararse el estado de alarma. Pero sí pudieron terminar una canción titulada ‘Me llamo Abba’, que ahora es lanzada como avance de esta singular obra doble en la carrera de los barceloneses. En ella interpreta a Abba la artista anglo-danesa criada en Lanzarote Kimberley Tell, una de nuestras apuestas en el pop nacional para este año 2020, que últimamente ha publicado las fantásticas ‘Trihte‘ y ‘Alégrame‘, además de una curiosa versión de ‘Hoy no me pudo levantar’ de Mecano.

Presentada con un vídeo filmado principalmente en la costa de Cadaqués y producida como es ya habitual por Santos & Fluren, ‘Me llamo Abba’ no es un tema tan facilón como ‘Carreteras infinitas’ o ‘El peor grupo del mundo’ –singles de su último álbum–, sino una canción guitarrera e incisiva, con arreglos suntuosos de bajo y percusiones, en el que la voz de Tell en francés ofrece un contrapunto sensual e interesante. En cuanto a su letra, Sidonie ven un paralelismo oculto con la dramática situación actual en el mundo, dando una visión de esperanza en versos como “Aunque me cortaras una extremidad / me crecería justo en el mismo lugar. / Soy la lagartija y la estrella de mar / me regenero siempre que me vuelves a cortar. / Buenos días tristeza, no me das miedo. / Escucha y calla, yo me llamo Abba”.