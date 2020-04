The Streets cede a Tame Impala el estribillo del single que presenta su primer largo en 9 años

The Streets, el proyecto de rap del británico Mike Skinner, vuelve con nuevo disco. Él lo llama mixtape, se titula ‘None of Us Are Getting Out of This Life Alive’ y sale el 10 de julio. El primer adelanto es una simpática colaboración con Tame Impala, es decir, el australiano Kevin Parker, quien canta el estribillo.

‘Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better’ habla de nuestra obsesión con los teléfonos móviles, en un punto de la canción de manera casi paródica: “el amor no es un acertijo, el amor no tiene que ser difícil, tú sabes que te daría mi riñón, pero nunca te lleves mi cargador”, rapea Skinner en una de las estrofas. La canción también menciona un “desayuno de Brexit”. Por su parte, Tame Impala es la persona que no llama: “te iba a devolver la llamada”, canta con su voz aguda habitual, “en cuanto me apeteciera”.

En el vídeo de este tema, The Streets recibe llamadas desde una pista de nieve, Kevin Parker desde su casa en Malibú. Se mantiene por tanto la distancia social, no así la modernidad: ¿cuánto tiempo hacía que no veíamos tantos teléfonos plegables como los de este vídeo? Os dejamos con el tracklist del sucesor de ‘Computers and Blues‘, publicado en 2011.

‘None of Us Are Getting Out of This Life Alive’:

01 Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better [ft. Tame Impala]

02 None of Us Are Getting Out of This Life Alvie [ft. IDLES]

03 I Wish You Loved Me as Much as You Love Him [ft. Donae’O and Greentea Peng]

04 You Can’t Afford Me [ft. Ms Banks]

05 I Know Something You Did [ft. Jesse James Solomon]

06 Eskimo Ice [ft. Kasien]

07 Phone Is Always in My Hand [ft. Dapz on the Map]

08 The Poison I Take Hoping You Will Suffer [ft. Oscar #Worldpeace]

09 Same Direction [ft. Jimothy Lacoste]

10 Falling Down [ft. Hak Baker]

11 Conspiracy Theory Freestyle [ft. Rob Harvey]

12 Take Me as I Am (with Chris Lorenzo)