Miriam Rodríguez, Danna Paola de ‘Élite’ y Tainy, únicas entradas en la lista de álbumes

Miriam Rodríguez firma la entrada más fuerte en la lista de álbumes española, en el número 10, con ‘La dirección de tu suerte’, su segundo disco. Cabe recordar que este recuento tiene en cuenta únicamente las escuchas de la semana en las plataformas de streaming ya que las tiendas físicas de discos permanecen cerradas debido a la crisis sanitaria. Es muy probable que Míriam hubiera debutado unos puestos más arriba gracias a las ventas físicas de su disco (suspendidas hasta nuevo aviso), ya que su primer largo, ‘Cicatrices‘, entró directo al número 1 de ventas en el año 2018. Claro que la cantante gallega acababa entonces de salir de Operación Triunfo, concurso en el que fue la tercera clasificada.

Las otras dos entradas que deja esta semana la lista de álbumes española, ya en la parte baja de la tabla, son ‘SIE7E+’, el debut de la actriz mexicana Danna Paola, conocida por su papel de Lucrecia en ‘Élite‘, una de las series de moda en Netflix, que entra en el número 92; y ‘NEON16TAPE: THE KIDS THAT GREW UP ON REGGAETON’, el nuevo EP de Tainy, que entra en el 95.

Lo que sí deja la lista de álbumes son varias re-entradas como las de ‘Rare’ de Selena Gomez en el número 52, ‘Prometo’ de Pablo Alborán en el 82 (un disco publicado en 2017), ‘Shawn Mendes’ de Shawn Mendes en el 83 o ‘La gran esfera’ de La Casa Azul en el 84.