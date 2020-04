Jamie xx estrena la bailable ‘Idontknow’ para apoyar a las tiendas de discos locales

Jamie xx ha publicado una canción nueva, ‘Idontknow’. Con ella el productor británico busca apoyar a las tiendas de discos locales, cerradas en todo el mundo por la crisis sanitaria, y de hecho un 12″ ya puede pedirse por anticipado a través de tu tienda de discos favorita, y en concreto a través de este enlace.

‘Idontknow’ vuelve a ser un tema totalmente Jamie xx caracterizado por un ritmo acelerado, percusiones frenéticas y el protagonismo marcado de los samples vocales. Es el primer tema oficial en solitario de Jamie xx en varios años: su debut en solitario ‘In Colour‘ vio la luz en 2015 y, desde entonces, por sí mismo apenas ha aparecido en un remix de ‘Hold On’ de su banda The xx (con la que editaba disco en 2017, uno de los mejores de aquel año), como músico en discos como ‘High as Hope’ de Florence + the Machine o ‘Blood’ de Kelsey Lu, como co-productor en el hit mundial ‘Nothing Breaks Like a Heart’ de Mark Ronson y Miley Cyrus y, este mismo año, como artista invitado en ‘Smoke’ de Headie One y fred again.

¿Habrá videoclip de ‘Idontknow’? De momento se ha estrenado un vídeo de 35 segundos que muestra a varias mujeres bailando en un estudio. Una de ellas es la conocida bailarina irlandesa Oona Doherty, quien recientemente ha aparecido en un vídeo de Girl Band. La información de Youtube del clip incluye un mensaje de Oona hacia Jamie xx en el que la bailarina expresa al productor el efecto que su música produce en la gente de a pie: “Creo que es importante que veas a gente normal reaccionando de manera honesta a tu música. No son personas perfectas de Instagram pero disfrutan con tu música”.