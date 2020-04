Escucha lo nuevo de Bob Dylan, Fiona Apple, Florence + The Machine, Bunbury, Lido Pimienta, Ed O’Brien (Radiohead), Rina Sawayama, La Roux & Tyler, the Creator…

Un nuevo viernes de confinamiento en España (y el mundo) que, lejos de ser anodino en cuanto a novedades musicales, viene cargadísimo y llena a los topes nuestra playlist Ready for the Weekend. Para empezar, el gran protagonista es Bob Dylan, que lanza su segundo single nuevo en pocas semanas, después de haber conseguido su primer número 1 de Billboard (un poco de aquella manera, pero es un hecho) con su tema de 17 minutos sobre el asesinato de JFK. Y con él Fiona Apple, que ha publicado por fin su esperadísimo nuevo álbum ‘Fetch the Bolt Cutters’. No está sola: Lido Pimienta, EOB (Ed O’Brien de Radiohead), Rina Sawayama, Ron Sexsmith, DaBaby, Anna Andreu, Enter Shikari, Malena Zavala, Gerry Cinnamon, dvsn, Goa, Duke Dumont, RJD2, Shabazz Palaces, The Howling Hex (proyecto de Neil Hagerty, de Royal Trx) y Camilo (uno de los responsables de éxitos ajenos como ‘Sin pijama’ o ‘Mi mala’) estrenan hoy largos. También encontramos un EP con caras B de Incubus y otro del singular productor gallego Baiuca.

A lo largo de la semana La Oreja de Van Gogh, The Streets & Tame Impala, Pshycotic Beats (tema que adelantábamos en exclusiva), Jamie xx, Sr. Chinarro, Parcels o Kelly Clarkson (ft. Blas Cantó) han adelantado nuevos temas. A ellos hoy le sumamos hoy temas de IZAL, Bunbury, Chromatics, The Magnetic Fields, Becky G, Faye Webster, Don Patricio, Austra, Kelly Rowland, Aterciopelados, DMA’s, Jehnny Beth, Futuro Terror, Selecta & Recycled J & C.R.O, Kid Cudi, Belako, Yung Beef, girl in red, Car Seat Headrest, Pretenders, Pavvla, Clea Vincent, Pimp Flaco & Kinder Malo, junto a nombres que prometen dar mucho que hablar en el futuro como Joji, Claire Laffut, maye (con una sugerente versión de ‘La canción’ de Bad Bunny & J Balvin) o el nuevo fichaje de Sonido Muchacho, el sexteto madrileño Menta.

Al margen de esto, hay una buena cantidad de artistas que publican canciones grabadas en confinamiento y/o inspiradas por él, como Zahara (versión de Nueva Vulcano junto a Manuel Cabezalí), Kiko Veneno, Mueveloreina o Pablo Alborán. Además, Florence ´The Machine aprovecha el descanso para recuperar un descarte inédito de ‘High As Hope’, La Roux sorprende con un remix a cargo de Tyler, the Creator de ‘Automatic Driver’, uno de los temas del reciente ‘Supervision‘, e Hidrogenesse lanzan un remix estilo Swinging London ’91 del reciente ‘¿De qué se ríen los españoles?’, con el que anticipan un próximo disco. Y, por último, destacamos la llegada a plataformas de streaming por primera vez de los primeros discos y singles que publicaron Kokoshca antes de dar un salto de popularidad, en su etapa en el ya extinto sello Birra y Perdiz.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”