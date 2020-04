Vídeos de Lady Gaga, Billie EIlish, Rolling Stones, Taylor Swift, Sam Smith, J Lo… en ‘One World: Together at Home’:

Esta noche se ha transmitido en todo el mundo -en España a través del canal Playz de RTVE- el macroevento solidario ‘One World: Together at Home’ organizado por la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen y comisariado por Lady Gaga. El evento ha reunido a un sinfin de artistas pop de primera línea que han ofrecido actuaciones desde sus casas con el objetivo de honrar el trabajo de los trabajadores de la salud que se encuentran al frente de la lucha contra la epidemia.

A lo largo de 8 horas de teletón que puedes ver bajo estas líneas se han ido sucediendo actuaciones muy esperadas como las de Lady Gaga, que ha cantado el estándar del jazz ‘Smile’ en solitario y también ‘The Prayer’ junto a Céline Dion, Andrea Bocelli, el pianista Lang Lang y John Legend; y Billie Eilish, que junto a su hermano FINNEAS ha interpretado ‘Sunny’ de Bobby Hebb. La sorpresa de última hora la han dado Rolling Stones, que no estaban confirmados, y Beyoncé, que ha mandado un mensaje de apoyo a todos los trabajadores que no “pueden permitirse el lujo de trabajar desde casa”. Entre las presentaciones destacadas hay que mencionar también las de Paul McCartney, que ha cantado al piano ‘Lady Madonna’ de los Beatles; Taylor Swift, que ha emocionado con su ‘Soon You’ll Get Better’, y Jennifer Lopez, que ha puesto los pelos de punta con su interpretación de ‘People’ de Barba Streisand.

Todas las canciones escuchadas en ‘One World: Together at Home’ han presentado un hilo conductor, el de un mensaje de unión, persistencia y cambio, y así Stevie Wonder ha hecho ‘Lean on Me’, Lizzo ‘A Change is Gonna Come’ o Luis Fonsi ‘Yo no me doy por vencido’. Un recuerdo a las personas fallecidas ha venido de mano de Eddie Vedder y su ‘River Cross’. Otros nombres del pop presentes en el evento han sido Kacey Musgraves, The Killers, Billie Joe Armstrong de Green Day, Christine and the Queens, Adam Lambert, Annie Lennox, Kesha, Sofi Tukker, Jess Glynne, Ellie Goulding, Jessie J o Charlie Puth, y entre las personalidades que también han participado en el evento se han encontrado Matthew MConaughey, Oprah Winfrey o Lupita Nyong’o.