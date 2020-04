Romy Madley Croft de The xx trabaja en su “divertido” disco en solitario, del que adelanta ‘Weightless’

Justo cuando Jamie xx ha lanzado su primer single en solitario en un lustro, su compañera Romy Madley Croft también mueve ficha y anuncia que se encuentra trabajando en su primer disco en solitario. La cantante ya había hecho sus pinitos sola al co-escribir temas para artistas como Halsey (‘Still Learning‘, una co-autoría de Ed Sheeran), Dua Lipa (la ganadora del Grammy ‘Electricity’) o Jessie Ware (‘Share it All’), por lo que la noticia parecía inevitable, aunque no por ello menos esperada.

En un directo de Instagram, Romy no ha detallado la fecha de lanzamiento de su debut en solitario, pero sí ha perfilado su sonido. Ha dicho que será “mucho más animado” que el trabajo de The xx, que no será “exactamente un disco de guitarras” y que será “divertido”. Estas palabras obligan a pensar en posibles influencias como Beyoncé, Aaliyah o Mariah Carey, tres artistas por las que The xx han expresado admiración desde sus inicios, y cuya música no se ha caracterizado nunca por la presencia de guitarras, pero sí por su renovación de los sonidos del R&B contemporáneo.

Sin haber compartido más información sobre este nuevo trabajo, en el que sí cabría esperar, al menos, la participación de sus compañeros de banda, Jamie Smith (para devolverle el favor de ‘Loud Places’) y Oliver Sim, Romy Madley Croft sí ha adelantado una canción de este nuevo proyecto. Se llama ‘Weightless’: un título más The xx imposible.