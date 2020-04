Nuevo “quién es quién” musical con la versión “todo estrellas” de ‘Times Like These’ Foo Fighters

‘Times Like These’ no es uno de los singles más escuchados de Foo Fighters a día de hoy en las plataformas de streaming, pero su mensaje de unión ante la adversidad ha servido a la BBC para reunir a una serie de artistas en una versión de la canción que acaba de ver la luz, y que sale con fines solidarios.

La versión ha sido producida por Fraser T. Smith y ha contado con la participación de los mismos Foo Fighters y también de la reina del pop del momento, Dua Lipa, así como de Chris Martin, Ellie Goulding, Sean Paul, Sigrid, Biffy Clyro, Rita Ora, Zara Larsson, Hailee Steinfeld o 5 Seconds Of Summer. También han aportado su parte a la canción YUNGBLUD, Bastille, Royal Blood (sí, siguen en activo aunque no lo parezca), Anne-Marie, Sam Fender, Rag N’ Bone Man, Paloma Faith, Jess Glynne, Grace Carter, Dermot Kennedy, AJ Tracey, Celeste (merecida ganadora del BBC Sound of 2020) y Mabel.

Esta noche, la BBC emite un teletón recaudatorio durante el que se estrenará el videoclip de la canción. De momento os dejamos con el audio, todo un “quién es quién” musical que fascinará especialmente a fans del pop británico.