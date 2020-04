Y el Razzie al peor maquillaje es para… el nuevo vídeo de Maluma, ‘ADMV’

Hoy Maluma publica una canción muy especial, una balada sentida pues no tenía ganas de perrear debido a la covid-19. ‘ADMV’, acrónimo de “amor de mi vida”, se presenta con un texto escrito -o dictado- por Maluma: “Es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro -si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro-. Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan”.

Cuenta Sony que el vídeo iba a ser grabado en Grecia en medio del “Maluma Word Tour”, pero que “debido a la pandemia mundial se cambió de lugar y terminó en Miami, donde se grabó completamente en el pasado mes de marzo”. La historia que vemos es la de amor entre un Maluma y una novia envejecidos, en lo que puede ser visto como un homenaje a la mayor población de riesgo durante esta pandemia.

El problema es que a alguien se le fue la mano durante las 5 horas de maquillaje que fueron requeridas, y es imposible atender a cualquier tipo de trama, porque el exceso de caracterización roba prácticamente todos los planos. Como la dentadura de Freddie Mercury en ‘Bohemian Rhapsody‘ o la calva postiza de Johnny Depp en ‘Black Mass‘. Cuánto daño puede llegar a hacer Hollywood…

Me gusta la nueva canción de Maluma, pero la caracterización de anciano es muy traumática, parece un moñeco. 🤣 — Princesa Papaya (@nereafontao) April 23, 2020

Cuando pensábamos que Verde podía ser el peor video del año, Maluma sale disfrazado como el viejito de JackAss https://t.co/9ZtAw7kTyK — Random (@CareRandom) April 23, 2020

Que bonita la canción pero me da cringe Maluma de viejito — La morra de los signos 🔮 (@vazpa_) April 24, 2020

Maluma con maquillaje de viejito es una de las cosas más traumatizantes que he visto. — Antonio Campos. (@ALifeOfTony) April 23, 2020