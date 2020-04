Hinds atacan a las críticas con humor y surrealismo en el vídeo de ‘Just Like Kids (Miau)’

Hinds era una de las bandas que decidía posponer el lanzamiento de su nuevo disco debido a la crisis sanitaria, y ‘The Prettiest Curse’, que en circunstancias normales ya estaría a la venta, pues iba a salir el día 3 de abril, sale el próximo 5 de junio.

De momento, las madrileñas presentan un nuevo adelanto de este trabajo en forma de canción y de su correspondiente videoclip. En cuanto a la canción, ‘Just Like Kids (Miau)’ incluye la oración “the prettiest curse” que da título al disco, cuenta con un estribillo totalmente popero y sobre todo alude en su letra a las críticas que han acompañado a Hinds durante toda su carrera. El primer párrafo imagina una conversación que muy probablemente las chicas han vivido: “¿Puedo decirte algo sobre tú y tu banda? Estoy seguro que te gustaría escuchar mi consejo: siempre sonáis desafinadas, y no hay lugar aquí para vosotras”, a lo que ellas responden: “¿tío, te conozco de algo?” Los comentarios por su acento y el machismo también son abordados en la letra no sin su buena dosis de humor. La respuesta de Hinds a todo esto: “Ha sido una conversación placentera, pero me largo a hacer mi trabajo, porque tenemos el público más loco”.

Como loco también vuelve a ser el vídeo de ‘Just Like Kids (Miau)’, una especie de homenaje noventero lleno de escenas y vestuarios surrealistas y con alguna referencia a la cultura española. Vuelve a dirigir Keane Pierce Shaw, que se ha encargado de los anteriores clips del disco.