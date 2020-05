L E O y Santi Balmes, virales en España con su emocionante single conjunto ‘Soy un extraño’

Cuando acaban de cumplirse cuatro años desde el lanzamiento de ‘El poeta Halley‘, el último álbum de Love of Lesbian, su cantante Santi Balmes sigue participando en diversos proyectos por separado. El último de ellos le ha llevado al nuevo single del cantante y compositor argentino afincado en Barcelona Leo López, conocido como L E O. Su tema conjunto, ‘Soy un extraño’, lleva un mes entre los mayores virales de Spotify España.

Se trata del segundo single de L E O en solitario. Antes había sido el turno de ‘Otros diez años en el limbo’ con Marc Dorian. Tanto Love of Lesbian como Dorian son dos grupos con los que Leo López lleva tiempo trabajando como road manager, stage manager o backliner (además de con otros como Standstill o Sidonie), pero López ya había hecho sus pinitos en la música antes incluso de que estas dos bandas se dieran a conocer al gran público. Por ejemplo, allá por 2003 el artista formó parte de Alcohol Fino, banda que participó en el recopilatorio ‘La Califata’ producido por Manu Chao, y con el que giró por toda Europa, y también integró la banda Mogh en 2009 y Eledeleito en 2014.

L E O es el nuevo proyecto de Leo López, el cual cuenta con la colaboración en la producción artística de Lisandro Montes, teclista guitarrista de Dorian. Y después de debutar con la emocionante ‘Otros diez años en el limbo’, el artista ha presentado un tema con Santi Balmes que remite al pop-rock con sintetizadores de los años 80. ‘Soy un extraño’ es un poco Bruce Springsteen, un poco The War on Drugs… y muy Love of Lesbian en el espíritu edificante de ese estribillo que, desde el segundo cero, echa el vuelo al cielo para no descender jamás. La canción tiene pegada y pruebo de ello es que en pocos días se aproxima a las 90.000 escuchas en Spotify, cuando ‘Otros diez años en el limbo’ aún no ha alcanzado las 4.000. En cualquier caso, os dejamos con ambas canciones, redondas.